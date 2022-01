El intento de respuesta de Macri a Cristina Kirchner por la deuda

El exmandatario no se tomó ni el trabajo en formular una respuesta y optó por compartir un mensaje que había escrito el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Las contradicciones del mensaje.

Tras la nueva carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que apuntó contra Mauricio Macri por la deuda de 44 mil millones de dólares pm el Fondo Monetario Internacional, el exmandatario utilizó un tuit de el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, para defenderse pero terminó admitiendo que "endeudó al país".

“Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos. Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, sostuvo la vicepresidenta en la misiva firmada este martes a última hora.

A esto Macri le respondió compartiendo una análisis de su exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que publicó en su cuenta de Twitter, días atrás. “CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. #NoMientanMás”.

“Demonizan a Macri porque ‘endeudó al país’, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri (N. de R. algo que ya fue desmentido por Martín Guzmán). Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira”, fue el otro tuit de Prat-Gay que compartió Macri que se terminó de hundir y en vez de aclarar oscureció más.

En su texto, la vicepresidenta sostuvo que durante la administración de Macri “le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones". "No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911. Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021″.

Para cerrar, Cristina comparó: "Se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. Pandemia macrista: 1,1% del PBI. Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI. Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos".