Denuncian el ajuste de Poggi: tras el anuncio salarial para estatales, gremios estatales exigen una recomposición salarial

En medio de la tensión entre el gobernador Claudio Poggi y los trabajadores de la administración pública, el Frente Sindical Estatal de San Luis rechazó los anuncios salariales del mandatario provincial por resultar insuficientes para recuperar el poder adquisitivo, y denuncian que promueven la precarización laboral. “La única solución real es la recomposición salarial con un porcentaje mayor al IPC”, sostuvieron en San Luis 24.

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Qué dicen los gremios

Frente a este aumento no remunerativo, la secretaria general del Sindicato de Empleados Provinciales de San Luis (SIEP), Mónica Sánchez Moreno, dijo que estos anuncios se hacen pensando en las próximas elecciones y que la única solución es un aumento que se aplique al básico de salario, según informó Radio Universidad San Luis.

ATE, por su parte, reclamó una recomposición salarial que incluya a los empleados municipales y a quienes forman parte del Plan de Inclusión Social. “Exigimos una recomposición que contemple a todas y todos", plantearon desde el gremio. Esta postura se sostiene porque los trabajadores del Plan de Inclusión Social no recibirán la suma fija mensual de $100.000. Para ese sector, el anuncio contempla únicamente el bono de fin de año, que será de $250.000.

En la misma línea, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) también advirtió que estas medidas no logran resarcir los ingresos. Asimismo, el sindicato criticó el silencio oficial respecto a la actualización de las recategorizaciones dentro de la Carrera Sanitaria.

El Frente Sindical Estatal de San Luis o Frente Intersindical, se conforma como un espacio de articulación gremial integrado por diversas organizaciones del sector público provincial y municipal. Se articuló a principios de 2024, consolidándose durante el primer semestre de ese año, como respuesta unitaria de los gremios estatales frente a la gestión provincial de Poggi y las políticas de pago de salarios en cuotas, incrementos por sumas fijas no remunerativas y pérdida del poder adquisitivo.

El anuncio de Poggi

El gobierno de San Luis dio a conocer el esquema salarial para el cierre de año de la administración pública. Según detalló Poggi, en octubre se hará efectivo un 5% de aumento, liquidándose el viernes 30 y completando así la pauta del 30% fijada para los primeros diez meses de 2026.

A este ajuste se sumará un bono extraordinario de $500.000 previsto para el 4 de diciembre, junto con el otorgamiento de un extra fijo no remunerativo de $100.000 que comenzará a percibirse desde noviembre, con cobro el viernes 27. Además, en el plano escalafonario, la Categoría F será eliminada del escalafón estatal, disponiendo la promoción automática de todo su personal a la Categoría E.