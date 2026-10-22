Claudio Dellecarbonara, el metrodelegado de la Línea B detenido el martes por la Policía de la Ciudad, denunció que durante su detención utilizaron información y fotografías privadas de su celular para intentar estafar a familiares y contactos. Según su relato, los mensajes se enviaron desde otros números mientras el dispositivo permanecía bajo custodia de la fuerza de seguridad.

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El dirigente describió los procedimientos a los que fue sometido después de la detención: “Nos desnudan para revisarnos, nos sacan sangre, nos hacen orinar”. Explicó que sus pertenencias, incluido el celular, fueron colocadas en una bolsa cerrada para devolvérselas al salir. “Yo el celular no lo tuve hasta que salí”, remarcó en una entrevista con El Destape AM 1070.

Durante ese lapso, sostuvo, comenzaron a circular mensajes que utilizaban información de su teléfono e imágenes de su vida privada. “Son fotos que me saco con mi familia, en mi casa, en mi vida privada”, señaló. Según denunció, los destinatarios recibieron pedidos de dinero de personas que se hacían pasar por él desde otros números.

Entre quienes recibieron esos mensajes estaban su madre y su pareja, y aseguró que la maniobra también alcanzó a personas cuyos números no tenía agendados.

En ese sentido, indicó que los mensajes llegaron a contactos de sus contactos y describió un mecanismo que permitió ampliar la cadena de destinatarios. “Hicieron como un trabajo cruzado”, expresó, al explicar que se habría utilizado información de otras personas para llegar a nuevos contactos.

El metrodelegado situó los hechos durante su permanencia en la detención y dio a entender que solamente la Policía pudo haber estado detrás de lo ocurrido: “Nadie tenía mi teléfono salvo la Policía, que lo tenía supuestamente bajo custodia”, afirmó en ese sentido.

Para Dellecarbonara, el episodio tuvo una finalidad intimidatoria contra la organización sindical. “Nosotros creemos que hacen todo esto para tratar de amedrentar, para que los trabajadores creamos que no podemos reclamar, no nos podemos organizar”, sostuvo.

Por su parte, al ser consultado sobre este punto, el ministro de Seguridad de CABA, Héctor Giménez, afirmó durante su presentación del Presupuesto 2027 en la Legislatura porteña que "todos los delitos que ustedes consideren que tienen que denunciar en la justicia, denúncienlos. Nosotros no somos encubridores del personal policial que no hace su trabajo", y agregó que "nosotros no vamos a cubrir a las personas que hicieron mal su trabajo".

La detención de Claudio Dellecarbonara y el paro de subtes

Su detención se produjo el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas, durante una protesta con apertura de molinetes. También fueron detenidos Facundo Heredia y Néstor Segovia. El operativo desencadenó un paro que se extendió a las seis líneas y al Premetro entre la mañana y la media tarde de esa jornada.

En total, la medida de fuerza duró más de cinco horas y fue levantada después de la liberación de los delegados. En ese contexto, la CGT y la CTA repudiaron las detenciones y reclamaron el respeto de los derechos sindicales, de acuerdo con la misma cobertura.

Previamente, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) se había declarado en estado de alerta ante la presencia de empresas tercerizadas que, según denunció la organización, realizan tareas que corresponden al personal de mantenimiento del subte.

En principio, el sindicato había comunicado que tras un plenario de delegados se resolvió rechazar la tercerización de estas funciones, al considerar que la modalidad representa una violación del convenio colectivo de trabajo y constituye una forma de contratación ilegal. Asimismo, sostuvo que estas prácticas buscan compensar la falta de personal en los planteles de la empresa concesionaria Emova.