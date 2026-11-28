El empresario y fundador de Infobae, Daniel Hadad, confirmó este sábado que no será candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2027. "En esta no voy a poder, porque en esta cambiaron las reglas de juego", afirmó, en referencia a la media sanción en el Senado de la reforma electoral, que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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"Me decidí, tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO. No obstante, sigo con el deseo de tratar de cambiar las cosas en la Argentina, pero esta situación, sin PASO, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo", afirmó Hadad, en una entrevista con Radio Con Vos.

Según sostuvo, su "deseo de generar una transformación cultural, tecnológica y del empleoo en la Argentina está intacto" y añadió que no encuentra "deseo más potente" en su vida que eso, ya que está "absolutamente convencido del potencial de nuestro país".

"Ahora, el cambio de reglas de juego sobre la hora, no se que les pasará con los que vienen de afuera de afuera, de alguna manera, a mí particularmente me quita la posibilidad de armar en tan poco tiempo un partido político nacional. Con la PASO, cualquiera que quería, podía jugar. Hoy es imposible", insistió.

El empresario se refirió a los acontecimientos ocurrido en los últimos tiempos, "que no vi" en su momento, como el mensaje del Papa León XIV, y la eliminación de las PASO.

Con miras al 2027 y la situación actual de la Argentina, el creador de Infobae opinó que "esto no se resuelve con un 'frente anti', se arregla buscando gente como la gente y en la Argentina hay".

"Hay empresarios con ganas de hacer cosas, sindicalistas que se han modernizado. Quiero creer que el argentino promedio está con ganas de hacer un cambio para no volver atrás, pero con ganas de hacer cosas", enumeró.

Consultado sobre si respaldará a un candidato en particlar, Hadad afirmó: "Yo lo que voy a hacer el año que viene es que voy a trabajar en todo lo viculado educación y tecnología, pensando en los nuevos empleos y me voy a poner a disposición de quien sea"

"No quiero jugar a apoyar a uno u otro. Yo soy respetuoso, todos sabemos quien es capaz y el límite de gente que queremos o no dentro de la política y no hace falta dar nombres, todos sabemos de quién estamos hablando. Creo que hay que salir a buscar a los mejores. Vale mucho más el conocimiento intelectual de uno que quiere ir a la cosa pública, que traer al viejo militante. Eso, lamentablemente, atrasa en cualquier parte del mundo y también en la Argentina", opinó.

Hadad había anticipado durante el año que el 28 de noviembre, día de su cumpleaños número 65, sería el momento en que tendría “todas las cartas sobre la mesa” para evaluar una posible participación electoral. Finalmente, anunció que no competirá por la Presidencia el próximo año.