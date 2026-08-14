Una cumbre que sirvió para reinstalar la idea de la unidad del peronismo

Luego de meses de cortocircuitos, la cumbre que reunió a los principales referentes del peronismo dejó instalada la idea de que, ante una instancia decisiva, las diferencias pueden quedar de lado para alcanzar acuerdos sobre cuestiones fundamentales. En este caso, la necesidad de mantener las PASO y advertir a los supuestos “compañeros” que quien no acompañe esa estrategia quedará del lado de la reelección de Javier Milei. La imagen de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores y los jefes de los bloques legislativos sentados alrededor de una misma mesa alcanzó para volver a imaginar algún tipo de unidad al final del camino. Los consensos se limitaron a las primarias y a algunas cuestiones parlamentarias, pero el encuentro modificó un escenario en el que, hasta hace poco, se analizaba seriamente la posibilidad de competir con listas separadas.

“Axel se saludó muy bien con Máximo, se dieron la mano y un abrazo. Ningún problema”, graficó el jefe del bloque de senadores, José Mayans, sobre el buen clima en el que se desarrolló el encuentro en el hotel Emperador. Contó que, junto con el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, mantienen un intercambio cotidiano de mensajes con los gobernadores para consultarles sobre los proyectos que deben tratar en el Congreso. Desde hacía tiempo venían planteando la necesidad de reunirse, algo que finalmente ocurrió este martes entre las 20 y la medianoche. El primer dato fue la asistencia perfecta; el segundo, que la reunión se extendió más de lo previsto. La intención original era mantenerla en reserva, pero el encuentro se filtró y Mayans y Martínez terminaron actuando como voceros.

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Aunque en la cena se habló de la situación financiera de las provincias -también de algunas que no estaban representadas- y de las posibilidaes de algunos de los proyectos legislativos que el Gobierno envió al Congreso, consensuaron por el acento en la cuestión de las PASO. En especial, que quien avalara la jugada del oficialismo se había pasado al equipo de Milei