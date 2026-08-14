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Fernando Cibeira
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Una cumbre que sirvió para reinstalar la idea de la unidad del peronismo

El encuentro entre los principales referentes del peronismo en el hotel Emperador dejó la idea de que, llegado el momento, las diferencias pueden quedar de lado y los acuerdos son posibles. Mayans y Martínez dieron detalles de la cumbre.

14 de agosto, 2026 | 00.05

Luego de meses de cortocircuitos, la cumbre que reunió a los principales referentes del peronismo dejó instalada la idea de que, ante una instancia decisiva, las diferencias pueden quedar de lado para alcanzar acuerdos sobre cuestiones fundamentales. En este caso, la necesidad de mantener las PASO y advertir a los supuestos “compañeros” que quien no acompañe esa estrategia quedará del lado de la reelección de Javier Milei. La imagen de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores y los jefes de los bloques legislativos sentados alrededor de una misma mesa alcanzó para volver a imaginar algún tipo de unidad al final del camino. Los consensos se limitaron a las primarias y a algunas cuestiones parlamentarias, pero el encuentro modificó un escenario en el que, hasta hace poco, se analizaba seriamente la posibilidad de competir con listas separadas.

“Axel se saludó muy bien con Máximo, se dieron la mano y un abrazo. Ningún problema”, graficó el jefe del bloque de senadores, José Mayans, sobre el buen clima en el que se desarrolló el encuentro en el hotel Emperador. Contó que, junto con el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, mantienen un intercambio cotidiano de mensajes con los gobernadores para consultarles sobre los proyectos que deben tratar en el Congreso. Desde hacía tiempo venían planteando la necesidad de reunirse, algo que finalmente ocurrió este martes entre las 20 y la medianoche. El primer dato fue la asistencia perfecta; el segundo, que la reunión se extendió más de lo previsto. La intención original era mantenerla en reserva, pero el encuentro se filtró y Mayans y Martínez terminaron actuando como voceros.

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Aunque en la cena se habló de la situación financiera de las provincias -también de algunas que no estaban representadas- y de las posibilidaes de algunos de los proyectos legislativos que el Gobierno envió al Congreso, consensuaron por el acento en la cuestión de las PASO. En especial, que quien avalara la jugada del oficialismo se había pasado al equipo de Milei

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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