Cromañón: qué es de la vida de Aníbal Ibarra

La vida de Aníbal Ibarra tuvo un antes y un después a partir de la triste noche del 30 de diciembre de 2004, cuando se produjo un incendio en el show que Callejeros brindó en Cromañón y murieron 194 personas. ¿Qué fue de su vida del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries tras aquel fatídico episodio?

El 30 de diciembre de 2004 fue uno de los días más tristes del Siglo XXI en la historia argentina. Aquella noche de verano, en la que la sociedad se preparaba para darle la bienvenida al Año Nuevo 2005, se vivió un episodio sumamente triste: el local bailable República de Cromañón, que tuvo a Callejeros como animador del concierto de rock, se incendió. Debido a que el boliche no contaba con los permisos correspondientes e incumplía decenas de normas de seguridad, una bengala que fue prendida durante el show dejó un saldo de 194 muertos y 1.432 heridos. Como consecuencia, y tiempo después de lo sucedido, Aníbal Ibarra -entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- fue destituido de su cargo. Pero, ¿qué fue de su vida y qué hace actualmente a 17 años del hecho?

Esa noche era especial. Callejeros presentaba su nuevo disco, titulado "Rocanroles sin destino". La banda estaba en alza en el ámbito del rock y su público quería estar para formar parte de la fiesta. La capacidad máxima de Cromañón era de 1.031 personas, pero aquella noche la triplicó: hubo más de 3.000 espectadores presentes. Y el encendido de una bengala, elemento que simbolizaba un motivo de fiesta y color para el ámbito del rock, dejó al descubierto un sinfín de protocolos que no se cumplían en dicho local.

Tiempo antes de que fueran las 11 de la noche, Omar Chabán -dueño del espacio ubicado en el barrio porteño de Balvanera- pidió que apagaran las bengalas que el público había prendido antes de que Callejeros tocara porque corría peligro de un incendio. Hubo chiflidos. La banda se subió al escenario y su líder, Patricio Fontanet, pidió que la gente “se portara bien” y que no hiciera uso de la pirotecnia. Inmediatamente después, sonó el tema “Distinto”. La gente vibró de emoción. Y a los segundos, una persona encendió una bengala. La música continuó y el fuego de la misma encendió la media sombra del techo. Las luces se apagaron y el caos se inició. No se veía nada y, para colmo, el humo impidió que se pudiera respirar bien. La mayoría de las puertas y salidas de emergencia estaban cerradas. Algunas tenían candados. La desesperación se hizo presente y todo se volvió una pesadilla.

La masacre de Cromañón.

Los que pudieron escapar tenían dificultades para respirar. Muchos y muchas salían y luego volvían a ingresar para buscar a familiares, amigos y amigas. Las calles estaban colapsadas y los hospitales de la zona no daban abasto. Faltaban ambulancias. La TV empezó a transmitir las primeras imágenes. Había corridas. Gente quemada, con la cara completamente oscura por el humo. Gritos, llanto y desesperación en las puertas de Cromañón.



Familiares y amigos que sabían que los suyos habían ido al concierto acudieron a Cromañón en horas de la madrugada y también a los hospitales. Con el correr de las horas, los reportes eran estremecedores: había decenas de muertos y cientos de heridos. El día posterior, aquel 31 de diciembre de 2004, en la Argentina hubo muy pocos fuegos artificiales. Hubo marchas y reclamos de Justicia. A partir de dicho día, la vida y carrera política de Aníbal Ibarra cambió para siempre...

Qué fue de Aníbal Ibarra tras lo sucedido en Cromañón

Luego del triste episodio de Cromañón, en el que murieron 194 personas y hubo cientos de heridos, la reacción inmediata de la opinión pública y los medios de comunicación fue buscar a los responsables del hecho. Además de Omar Chabán, dueño del local, la banda de rock Callejeros y otras autoridades, Aníbal Ibarra fue señalado como uno de los culpables de lo sucedido.

Aníbal Ibarra fue dos veces electo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: en una elección le ganó a Mauricio Macri.

El 7 de marzo de 2006, y tras un tiempo de investigaciones, terminó el Juicio Político contra Aníbal Ibarra. En el marco del primer proceso legislativo de la historia argentina por mal desempeño contra un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue destituido tras 10 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Como consecuencia, Jorge Telerman (hoy Director del Complejo Teatral Buenos Aires desde diciembre de 2015) asumió y se desempeñó en dicho cargo hasta el 10 de diciembre de 2007.

Luego, a principios de agosto de 2006, la jueza María Angélica Crotto sobreseyó a Ibarra en la causa del incendio de Cromañón porque consideró que no había suficientes elementos y pruebas para acusarlo de "homicidio culposo" e "incumplimiento de sus funciones públicas". Y como respuesta, el ex Jefe de Gobierno porteño indicó que "fue una injusticia" el juicio político en su contra.

Familiares y amigos de las víctimas de Cromañón que exigen justicia

Como en su destitución no hubo consenso para inhabilitarlo en la política, el hermano de Vilma Ibarra (actual Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación) siguió ligado al ambiente, aunque jamás pudo recuperar el poder que había adquirido antes de lo que pasó en Cromañón. De cara a las elecciones 2007, el abogado encabezó la lista de legisladores porteños Daniel Filmus y Carlos Heller, quienes se presentaron como candidatos a jefe de Gobierno y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, para hacerle frente a Mauricio Macri, que finalmente obtuvo la reelección. De todas formas, Ibarra obtuvo un lugar como legislador porteño y asumió el 7 de diciembre de dicho año.

El santuario en memoria de las víctimas de Cromañón.

En las elecciones legislativas de 2009, el exfiscal federal se lanzó como candidato a diputado y protagonizó una insólita entrevista con Daniel Malnatti en Telenoche, donde le habría pedido a gente de su entorno se acercara en medio de la nota para saludarlo. El video trascendió y su imagen cayó. Finalmente obtuvo tan sólo el 3,28% de los votos (terminó en la 5° posición) con el partido "Al Diálogo por la Ciudad".

Luego, en julio de 2011, Daniel Filmus volvió a presentarse como candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires e Ibarra buscó la reelección como legislador porteño, que luego lo logró con el 6,7% de los votos. "Vamos a ir como colectora de la lista que presente el kirchnerismo para la jefatura de Gobierno porteño", había asegurado el líder del FPP (Frente Progresista y Popular) antes de los comicios.

En 2015, tras perder en las PASO como candidato para el Frente para la Victoria, dejó de lado su carrera. Desde 1991, año en el que renunció a su cargo de fiscal federal de la Nación, Ibarra fue electo dos veces concejal, dos veces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -una de ellas fue contra Mauricio Macri- y dos veces legislador porteño, y volvió a dedicarse a la abogacía. Actualmente tiene 63 años de edad, sigue siendo el presidente del FPP (Frente Progresista y Popular) y se desempeña como abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum con Irán.

La entrevista que Aníbal Ibarra le brindó a El Destape en 2015

En 2015, Ibarra no pudo renovar su banca. Se presentó como candidato en las PASO para el Frente para la Victoria y, en una entrevista con El Destape, habló sobre Cromañón y la posibilidad de que sus rivales hagan mención de la tragedia en un debate: "Nunca escondí el tema Cromañón". Y dio a entender que hubo una maniobra política para desplazarlo de su cargo y que el macrismo tenga mayor protagonismo: "Sería bueno debatir la manipulación política que hubo en la tragedia, no tengo problema. El único objetivo era quedarse con un Gobierno, era atacar e ir contra Aníbal Ibarra. Pero después no esperaron los resultados de la Justicia, donde a mí jamás me citaron. Sería bueno hablar de esto. Si vamos a seguir en una Argentina donde hay una tragedia y nos tiramos los muertos por la cabeza, conmigo no cuenten.

Asimismo, y consultado acerca de si los controles en la Ciudad de Buenos Aires se cumplían, Ibarra sostuvo: "En ese momento (NdeR: tras lo sucedido en Cromañón) fue la búsqueda de ese relato para quedarse con el gobierno, no fue un tema de habilitación, ¿qué habilitación autoriza a tirar bengalas adentro? En ningún lugar de la Argentina se permite". Y planteó: "¿Hay alguna habilitación para tirar bengalas? No hay que tirar bengalas, ¿qué pasa si se tiran? Se prende fuego, sea un geriátrico o un restorán. Si el que tiene que estar ahí, como la Policía, recibe dinero y mira para el costado... el hecho de que hubiera más gente era una contravención que estaba bajo la Policía Federal, no nosotros". En tanto, volvió a denunciar que hubo intenciones de sacarlo del juego político: "Sin embargo... ese era el relato, el objetivo era quedarse con un gobierno, aprovecharse de una tragedia. Estaría bueno debatirlo".

Aníbal Ibarra intentó recuperar poder en la política, pero no lo consiguió.

Aníbal Ibarra y su análisis sobre cómo ve al Gobierno Nacional

A mediados de octubre de 2021, Aníbal Ibarra dialogó con Tomás Mendez en el programa radial "Duro de Callar", por AM 1030, y opinó qué es lo que debe hacer el Gobierno Nacional de cara a lo que viene: "Tiene que trabajar con su propia dirección. Hay que ejercer el poder, la política, llevar adelante lo que uno dijo y generar las condiciones para revertir esa situación desde el Gobierno".

En tanto, el ex jefe de Gobierno porteño se refirió al poder que tienen los medios hegemónicos y advirtió: "Esto es con el árbitro en contra, un topetazo en el área es penal. Los medios, al rival le perdonan todo y a vos no". Y subrayó: "El impacto de los medios es tremendo, todavía tenemos la causa de Nisman dando vueltas".

Por otra parte, Ibarra indicó que es necesario realizar una reforma judicial en la Argentina. "Tenemos un poder judicial conservador, cada tanto aparecen algunas voces, pero los medios dicen ‘tomá las medidas que quieras’ y después van a la justicia". "Algunos jueces le tienen miedo a una tapa de Clarín o La Nación", precisó.