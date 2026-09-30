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Fernando Cibeira
Partido Justicialista

Cristina suma acciones en la ONU por su candidatura y mete presión a las definiciones en el PJ

En una adenda, la defensa pidió nuevamante al Comité de la ONU que suspenda la inhabilitación y le permita competir en 2027. Máximo volvió a impulsar la postulación de su madre. Con Kicillof en marcha, el cristinismo busca ganar margen en la discusión interna.

30 de septiembre, 2026 | 00.05

Los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una adenda para incorporar nuevos hechos a la presentación realizada en julio pasado e insistir en el pedido de suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, de modo que pueda postularse en 2027. La iniciativa llegó un día después de que Máximo Kirchner volviera a proponer en una entrevista la candidatura de su madre, con el argumento de que “hay un montón de gente que la quiere votar”. El Comité sesionará entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre, y el sector alineado con la ex presidenta espera que acepte tomar el caso. Con Axel Kicillof moviéndose ya como virtual candidato presidencial del peronismo, el cristinismo busca mantener abierta la posibilidad de una postulación de Cristina y ganar margen para negociar las definiciones en el PJ.

La adenda incorporó tres hechos posteriores a la presentación original. En primer lugar, una serie de episodios que la defensa consideró intimidatorios contra Cristina Kirchner: declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones en las redes del presidente Javier Milei. El segundo punto, el de mayor peso en el planteo, fueron las planillas aportadas por un auditor que declaró en la causa Cuadernos. Según la defensa, esos registros mostraron que Austral, la empresa de Lázaro Báez, no figuraba entre las 15 constructoras más beneficiadas por la adjudicación de obra pública, un dato con el que buscó cuestionar los fundamentos de la condena en Vialidad. Por último, la presentación señaló nuevos actos intimidatorios posteriores a la difusión de esas planillas, como la divulgación de un video de 2018 del allanamiento al departamento de la ex presidenta en Recoleta.

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Sus abogados, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, reiteraron ante el Comité el pedido de suspensión de la inhabilitación política perpetua de la ex presidenta hasta que se emita un dictamen sobre el fondo del caso. Sostuvieron que esa sanción constituye una forma inadmisible de “muerte civil” y que perjudica gravemente tanto a Cristina como a la democracia argentina. “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”, explicó Valim a la agencia Reuters. Según el abogado, ese plazo permitiría que la justicia argentina analizara una eventual decisión del organismo antes de fin de año.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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