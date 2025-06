Quién define si Cristina Kirchner va o no presa: de qué depende

Quién define si Cristina Kirchner va o no presa.

Este martes 10 de junio, la política argentina vuelve a mirar con atención a la Corte Suprema de Justicia. En su reunión de Acuerdo, los tres jueces del máximo tribunal del país podrían tratar la causa “Vialidad”, en la que se condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La resolución que podría sellar la suerte judicial y política de la actual líder del Partido Justicialista llega en un momento clave: días después de que CFK confirmara su precandidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes definen si Cristina Fernández de Kirchner va presa?

La decisión final sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner está en manos de los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para que la sentencia quede firme se necesitan al menos tres votos coincidentes. Pero hay un dato clave: es Rosatti, como presidente del máximo tribunal, quien define qué temas se incluyen en la agenda de cada reunión de Acuerdo. Sin su impulso, el caso Vialidad no se trataría este martes, ni en las semanas siguientes.

La Corte podría definir el rumbo de la Causa Vialidad este martes 10 de junio.

Desde los medios más alineados con el oficialismo se lanzó una fuerte campaña para apurar la definición. El periodista Eduardo Feinmann, por ejemplo, anticipó que “habría acuerdo en la Corte para condenar a Cristina” y que Rosatti “tiene que llevar la sentencia al acuerdo”. En tanto, el presidente Javier Milei no se quedó atrás y, en declaraciones recientes, sostuvo que CFK “sabe que va a ir presa” y la llamó “futura presidiaria”.

¿Cuál es la condena y por qué podría quedar firme?

La causa Vialidad, en la que se juzgaron presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, culminó en diciembre de 2022 con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Si la Corte Suprema rechaza los recursos de queja presentados por la defensa de CFK, lo que podría hacer sin analizar el fondo, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, la sentencia quedaría firme y Cristina Kirchner quedaría automáticamente proscripta. Incluso, podría ser detenida, aunque por su rol institucional y edad, se discutiría su cumplimiento efectivo.

El impacto político es innegable: el 19 de julio vence el plazo para la inscripción de candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Si la Corte se pronuncia antes de esa fecha, un fallo adverso inhabilitaría la postulación de la exmandataria. Si lo hace después, el panorama se volvería más difuso e impugnable.

CFK denunció públicamente que esta ofensiva judicial se aceleró tras el anuncio de su candidatura. En el acto que lideró el fin de semana en Corrientes, afirmó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y apuntó: “Si estoy acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me ganan?”.