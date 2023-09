Cristina Kirchner mostró un video que denuncia sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte de EE.UU por los Fondos Buitres: "Que no te mientan más"

La vicepresidenta publicó el testimonio de la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez quien señaló que el Fondo Buitre pagó a la Corte para obtener un fallo en contra de la Argentina.

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un video que muestra a la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez denunciando en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que el empresario de Fondos Buitre Paul Singer tiene vínculos económicos con un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos que falló a su favor y en contra de la Argentina por la deuda externa.

"Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”. Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares", escribió la vicepresidenta para explicar el video.

"Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país", agregó Cristina Kirchner. Las imágenes que compartió la dos veces presidenta muestran a Ocasio -Cortez compartiendo fotos de Singer con Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Las imágenes fueron reveladas en una investigación periodística publicada por la agencia de noticias sin fines de lucro de Nueva York ProPública. Singer era titular del fondo buitre NML y en uno de los fallos que litigó Alito favoreció al empresario: en junio de 2014, la Corte de Estados Unidos rechazó una apelación del gobierno de Cristina Kirchner y dejó firme un fallo del juez Thomas Griesa que obligaba a pagarle la deuda en un pago y en efectivo a aquellos fondos que no habían ingresado a los sucesivos canjes.

La investigación muestra que Alito compartió un viaje de pesca con Singer a principios de julio de 2008 en el lujoso albergue King Salmon Lodge de Alaska que, presuntamente, costaba más de mil dólares por día. Según la agencia, llegaron allí en un jet privado y todos los gastos fueron pagados por Singer.