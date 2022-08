Cristina Kirchner a los fiscales Mola y Luciani por Clarín: "Dejen de mirar Netflix"

La vicepresidenta comparó un insostenible dato dado por la fiscalía con el título de una serie de Netflix.

La vicepresidenta Cristina Kirchner salió al cruce de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por decir que la causa de la obra pública tienen en sus expedientes tres toneladas de pruebas. La funcionaria comparó el relato con una serie que publicó recientemente la plataforma Netflix.

"“Tres toneladas de pruebas”: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden", escribió la vicepresidenta en su cuenta personal de Twitter.

La publicación fue acompañada por la imagen de tapa de la serie que tiene el título "3 Tonelada$, asalto al Banco Central". Clarín publicó hace algunas semanas que Luciani iba a comenzar los alegatos luego de estudiar tres toneladas de prueba. El relato fue repetido por La Nación + y Todo Noticias cada vez que tratan la noticia del inicio de los alegatos.

La idea de pesar pruebas es similar al relato montado por Jorge Lanata cuando decía que los kirchner pesaban el dinero para no tener que contarlo. La misma estrategia usó Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y dijo que en la represión por la reforma previsional en 2017 le tiraron a la policía de la Ciudad 14 toneladas de piedras.

La serie de Netflix cuenta que en 2005, una banda de ladrones cavó un túnel hasta la bóveda de un banco en Fortaleza, Brasil, y se lleva más de 160 millones de reales. La serie documental tiene tres capítulos de una hora y fue publicada este año en la plataforma.

Cristina contra Luciani y Clarín

En su exposición por redes sociales acerca de la causa Vialidad, la vicepresidenta acusó al fiscal Luciani de no leer ni siquiera las pruebas que presentó debido a que incriminaban a empresarios vinculados al macrismo como Nicolás "Niki" Caputo.

"Además de mentiras y de ficciones, no leen las pruebas que recaban: el fiscal Luciani dijo que durante meses leyó el desgrabado del teléfono de José López. Mi sorpresa cuando encuentro a las 6.000 páginas del desgrabado, tiene mensajes de José López con Nicolás Caputo, el ´hermano´ de Mauricio Macri´", señaló Cristina Kirchner.

En el mensaje además agregó: "-"Luciani dice que pasó meses mirando las conversaciones, no vio lo mensajes de Caputo a José López por las redeterminaciones de precios. A Caputo lo debe conocer por los vestuarios de Los Abrojos, la quinta de Macri donde jugaban al fútbol. ¿por eso no lo habrá investigado?".

Luego Cristina Kirchner apuntó contra Clarín al decir que no difundieron lo que se habló en el juicio, sino que solo manipuló información para atacarla. "Clarín y La Nación, las dos grandes naves insignia del lawfare, no cubrieron el juicio por la causa Vialidad. Ellos ni aparecían en el juicio, ni lo seguían. Solo ponían titulares que no tenían que ver con la realidad", arremetió la funcionaria.