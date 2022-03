Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner ante la aparición de carteles con insultos contra su figura

"Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos”, escribió en su cuenta oficial. Las inscripciones tildaban a la vicepresidenta de "asesina" y la relacionaban con los muertos por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente Alberto Fernández repudió los carteles que aparecieron esta mañana contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la vía pública, en los que la acusan de “asesina”. En medio de la interna dentro del Frente de Todos, el mandatario recurrió a las redes sociales para defender a CFK de los insultos y acusaciones.

“Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos”, escribió en su cuenta oficial.

El Presidente compartió además un mensaje público de la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, quien más temprano había repudiado “terminantemente” la utilización de la imagen de la vicepresidenta. “El presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores”, agregó.

Las inscripciones de los carteles vinculan a la vicepresidenta, de forma muy forzada e imprecisa, con la guerra que está ocurriendo a más de 13 mil kilómetros de distancia entre Rusia y Ucrania. “Culpable 35 mil muertes. Asesina”, dicen puntualmente. El cartel incluye además un código QR que dirige a un sitio que se llama www.cristinauta.org. Según circuló, porque esa web ya está inactiva, aparecía un mensaje que decía: “Pronto todos sabrán lo que hiciste” y “No dejaste gobernar. Alberto conducción”.

El domingo, el mandatario afirmó que "no va a hacer nada para que el Frente de Todos se quiebre" y aseguró que en la coalición oficialista "hay una clara vocación de que no se rompa" y que "la unidad es una condición necesaria" para que se le pueda "hacer frente a la derecha".



"Podemos tener diferencias, pero es un tema que nosotros sabremos resolver: estoy seguro de que nadie quiere romper nada. Hay una clara vocación de que esto no se rompa. Veo una tarea insidiosa de quebrarnos, 'que Alberto dijo tal cosa, que Cristina dijo tal cosa', pero mi preocupación es que ahora que me saqué la soga del cuello (del FMI) tenemos que ponernos a caminar", sostuvo en una entrevista que brindó en la TV Pública.