Los bajos salarios, la desocupación y la inflación concentran buena parte de las preocupaciones de los argentinos, en un contexto en el que las dificultades económicas también se reflejan en los gastos cotidianos. Una encuesta nacional de Hugo Haime & Asociados mostró que más de la mitad de los consultados tuvo que dejar de comprar cosas que necesita para llegar a fin de mes y que el 76% considera que la prioridad debería ser mejorar los ingresos de la población.

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Para el relevamiento, la consultora habló con 1.200 personas residentes en Argentina entre el 21 y el 28 de septiembre. El margen de error informado fue del 2,9% y el nivel de confianza, del 95%.

Los bajos salarios encabezan la lista de los problemas más importantes del país, con el 35% de las menciones. En segundo lugar aparece la desocupación, con el 31%, mientras que la corrupción y la pobreza o miseria reúnen un 28% cada una. La educación también ocupa un lugar relevante, con el 20% de las respuestas. Luego aparecen la falta de seguridad, con el 18%, y el aumento de precios y la inflación, con el 16%. La salud, por su parte, alcanza el 13% de las menciones, mientras que la deuda externa queda bastante más atrás, con el 4%.

Cuando la pregunta se concentra en las dificultades que afectan personalmente a los encuestados, los bajos salarios amplían su distancia respecto del resto de las respuestas: el 42% los identifica como uno de sus principales problemas cotidianos. El aumento de precios y la inflación se ubican en el segundo lugar, con el 36%, seguidos por la falta de seguridad, que alcanza el 27%. La desocupación aparece con el 20%, mientras que la pobreza y la corrupción registran un 16% cada una. En este apartado también figuran la salud, con el 13%, y la educación, con el 12%. La deuda externa vuelve a quedar relegada, con el 3%.

Llegar a fin de mes: más de la mitad dejó de comprar lo que necesita

Las dificultades económicas también aparecen en las respuestas sobre cómo hacen los hogares para afrontar los gastos mensuales. El 53% de los encuestados afirmó que tuvo que dejar de comprar cosas que necesita para llegar a fin de mes.

En paralelo, el 27% sostuvo que los ingresos familiares le alcanzan. La encuesta también registró distintas estrategias para cubrir los gastos: el 26% pidió plata prestada, el 21% se está endeudando con la tarjeta de crédito y el 14% necesita utilizar sus ahorros.