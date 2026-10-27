El FMI aprobó la tercera revisión y dice que “con el tiempo” llegará el crecimiento y el empleo

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo vigente que le permitirá a la administración del presidente de Javier Milei acceder a un nuevo desembolso por 900 millones de dólares recién para mediados de diciembre, que servirán para recuperar parte de los pagos que este año realizó el país al organismo.

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Las negociaciones venían demoradas por los incumplimientos en las metas de superávit fiscal de la primera mitad del año, pero el compromiso de redoblar el ajuste fiscal destrabó la aprobación.

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El Gobierno todavía deberá cumplir con presentar antes de diciembre las reformas tributaria y fiscal, que se estima incluye la reforma previsional y la eliminación de exenciones impositivas, para que la aprobación de los técnicos llegue al directorio y apruebe el desembolso.

Los técnicos del FMI dejaron en claro que seguirá por ahora el ajuste sobre el conjunto de la sociedad argentina y que recién “con el tiempo” llegará “el crecimiento y la generación de empleo.

Los términos del nuevo ajuste para superar la tercera revisión fueron negociados por el ministro Luis Caputo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cuando se encontraron hace dos semanas en Bangkok en las reuniones paralelas a la Asamblea Anual Conjunta del organismo y el Banco Mundial.

El comunicado que difundió este martes el Fondo Monetario Internacional destacó que “el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI, lo que permitiría acceder a aproximadamente 900 millones de dólares”.

Consideró que “las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”.

Y afirmó que “sobre la base de estos avances, se alcanzaron acuerdos en torno a un conjunto equilibrado de políticas que tiene por objeto reforzar aún más la estabilidad y la resiliencia sin dejar de fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento”.

Según el FMI, el programa económico de Milei y Caputo “continúa arrojando resultados impresionantes, pese a una coyuntura mundial más compleja” y “las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones de Argentina”.

El comunicado se conoció cuando el Riesgo País, que mide la confianza de los mercados en la evolución de la política monetaria y cambiaria del Gobierno de Milei y la capacidad de hacer frente a los vencimientos de la deuda, se disparó arriba de los 700 puntos, para cerrar la jornada en 753 puntos, mientras la inflación se mantiene en torno del 2% mensual y 33% como promedio de los últimos doce meses.

El comunicado también destacó que “las amplias reformas estructurales en los ámbitos del comercio, el trabajo, la inversión y los mercados de capitales están propiciando una economía más eficiente y orientada al mercado, y el volumen de las exportaciones está alcanzando nuevos máximos”.

En cambio, los datos oficiales difundidos por el Indec revelaron que la economía argentina está en recesión técnica, que se confirmará cuando se difunda el Estimador Mensual de Actividad económica de septiembre y acumule dos trimestre consecutivos de caída de actividad.

La inversión, mientras tanto, se desplomó 11,1% según el informe oficial del Indec que contabiliza la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), también denominada inversión bruta interna fija (IBIF) y mide la inversión en construcción, maquinaria y equipo y material de transporte, tanto pública como privada.

El comunicado del FMI anticipa que “se alcanzaron acuerdos sobre un conjunto equilibrado de políticas para consolidar el proceso de desinflación, reforzar aún más la resiliencia y potenciar el crecimiento y el empleo” que pasan por mantener el ancla de la política fiscal restrictiva, con una ”reformas de los marcos tributario y fiscal”, que se estima incluirá una propuesta de reforma previsional.

En poilítica monetaria el FMI pidió mayor flexibilidad en el tipo de cambio, equivalente a una aceleración de la devaluación, y en la liquidez para remonetizar la economía, con la mirada puesta en salir de la recesión y contrario a la visión de la administración de Milei.

En el punto “reservas y estrategia de financiamiento” el FMI acepta que la administración de Milei no está en condiciones de acceder a los mercados pero le exigió “mantenerse preparadas para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan, y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario”.

En el capítulo de “reformas estructurales” solo hace un recuento de la vigencia del Rigi para las inversiones y las concesiones para las obras de infraestructura y dice que “junto con las reformas laborales y de mercado puestas en marcha a principios de este año y una continua gestión macroeconómica prudente, se espera que estas medidas fortalezcan el crecimiento y el empleo con el tiempo”.