Crisis en FlyBondi: ordenan embargar sus cuentas por deudas de casi $1.500 millones

El embargo fue dispuesto por distintos Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias, específicamente los números 1, 2 y 4, en el marco de juicios de ejecución fiscal iniciados por el organismo recaudador.

Mientras trabajadores de FlyBondi volvieron a manifestarse esta mañana en Aeroparque para protestar por falta de pago de sueldos, la Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa por casi $1.500 millones. La decisión llegó tras un pedido que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por deudas de más de $1.250 millones que tiene la low cost.

En detalle, el mayor concepto que Flybondi le adeuda a ARCA es en retención de ganancias por más de $915 millones, sumado a $207 millones en retención de IVA y $133 millones en bienes personales, más de $1.250 millones en total.

A estos montos, ARCA pidió agregarle 15% por intereses y costas, que se devenguen hasta la fecha del pago definitivo, calculados según las tasas vigentes en cada período. Así, la cifra asciende a casi $1.500 millones.

El embargo fue dispuesto por distintos Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias, específicamente los números 1, 2 y 4, en el marco de juicios de ejecución fiscal iniciados por el organismo recaudador.

La decisión de la Justicia llega tras meses de crisis de la low cost, que pretende reconvertirse en una aerolínea de carga bajo el nombre OCA Air mientras sigue sumando pedidos de quiebra y reclamos de empleados despedidos. Fue a principios de este año cuando comenzaron los recortes de personal, los retiros voluntarios y los problemas para afrontar los pagos del leasing.

El reclamo de los trabajadores

Actualmente, son más de 700 exempleados los que todavía esperan el cobro de salarios y vacaciones pendientes. "Estamos pasando una grave situación económica. Nos adeudan sueldos de junio, julio y aguinaldo. Hay trabajadores que acordaron su retiro voluntario y no recibieron sus pagos. Esto nos afecta a todos", dijo Matías, un trabajador de 35 años que protestaba esta mañana en Aeroparque.

A las históricas cancelaciones se sumó en los últimos meses el aumento del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente, una situación que terminó por derivar en una crisis abierta de sostenibilidad.

Exempleados consultados por El Destape denunciaron que, según su interpretación, las demoras en los pagos forman parte de una estrategia de Flybondi para avanzar deliberadamente hacia una quiebra formal y, de ese modo, acelerar la reconversión de la empresa en una aerolínea de carga.