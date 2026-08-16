Crisis financiera y operativa de FlyBondi: la empresa lleva 45 días sin vuelos a Corrientes

En un contexto donde la empresa Flybondi atraviesa una profunda crisis financiera y operativa marcada por la cancelación masiva de vuelos, embargos judiciales y deudas con sus trabajadores, fuentes del aeropuerto internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro confirmaron que lleva 45 días sin brindar vuelos desde o hacia la provincia de Corrientes.

Según detalló el medio Diario Época, el último movimiento de la compañía aerocomercial en la terminal aérea correntina se produjo el 30 de junio y desde entonces la ruta que durante más de ocho años conectó a la capital provincial con Buenos Aires permanece sin operaciones de la low cost.

El impacto de la medida radica en el peso histórico de la compañía en la provincia. Tras su desembarco en marzo de 2018, la aerolínea consolidó una posición relevante en territorio correntino mediante una estrategia de precios más bajos que los tradicionales y promociones de alta demanda. No obstante, la competitividad de sus tarifas perdió terreno frente a las crecientes fallas de operatividad.

El deterioro del servicio se agudizó progresivamente: en mayo de este año, datos del sector aeroportuario reflejaban solo cinco operaciones realizadas en un lapso de 32 días.

En paralelo, la estructura organizacional atraviesa un proceso de reestructuración forzada. Actualmente, son más de 700 exempleados los que todavía esperan el cobro de salarios y vacaciones pendientes. "Estamos pasando una grave situación económica. Nos adeudan sueldos de junio, julio y aguinaldo. Hay trabajadores que acordaron su retiro voluntario y no recibieron sus pagos. Esto nos afecta a todos", dijo Matías, un trabajador de 35 años que protestó en Aeroparque durante esta semana.

A las históricas cancelaciones se sumó en los últimos meses el aumento del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente, una situación que terminó por derivar en una crisis abierta de sostenibilidad.

Exempleados consultados por El Destape denunciaron que, según su interpretación, las demoras en los pagos forman parte de una estrategia de Flybondi para avanzar deliberadamente hacia una quiebra formal y, de ese modo, acelerar la reconversión de la empresa en una aerolínea de carga.

FlyBondi: ordenan embargar sus cuentas por deudas de casi $1.500 millones

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de FlyBondi por casi $1.500 millones. La decisión llegó tras un pedido que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por deudas de más de $1.250 millones que tiene la low cost.

En detalle, el mayor concepto que Flybondi le adeuda a ARCA es en retención de ganancias por más de $915 millones, sumado a $207 millones en retención de IVA y $133 millones en bienes personales, más de $1.250 millones en total.

A estos montos, ARCA pidió agregarle 15% por intereses y costas, que se devenguen hasta la fecha del pago definitivo, calculados según las tasas vigentes en cada período. Así, la cifra asciende a casi $1.500 millones.

El embargo fue dispuesto por distintos Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias, específicamente los números 1, 2 y 4, en el marco de juicios de ejecución fiscal iniciados por el organismo recaudador.

La decisión de la Justicia llega tras meses de crisis de la low cost, que pretende reconvertirse en una aerolínea de carga bajo el nombre OCA Air mientras sigue sumando pedidos de quiebra y reclamos de empleados despedidos. Fue a principios de este año cuando comenzaron los recortes de personal, los retiros voluntarios y los problemas para afrontar los pagos del leasing.