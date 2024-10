La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine quiso defender la gestión económica del presidente Javier Milei pero admitió que un conocido suyo, recibido de arquitecto y votante de su partido, debe trabajar manejando un Uber porque "no le alcanza para pagar la tarjeta".

"Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center, me reconoció, me acordé y nos pusimos a charlar de un montón de cosas. Y me dice: 'Che estoy manejando un Uber, soy arquitecto'", comenzó a contar su anécdota Lemoine en diálogo con La Nación+.

Al detallar la charla que tuvo, la diputada comentó que su conocido, pese a ser profesional, debe trabajar para esa aplicación porque "el sector" de la construcción "bajó" y "no le alcanza para pagar la tarjeta" de crédito. "'Es un cambio de paradigma pero yo puedo mantenerme con esto, es sólo esperar el momento. Hay subidas y bajadas en todo'", agregó la diputada sobre la respuesta de su conocido, que le afirmó ser votante libertario "como la mayoría de la gente que maneja Uber".

Lemoine puso este insólito ejemplo al admitir que si bien "le falta" repuntar económicamente "a muchos sectores" hay "algunos" que que sí comenzaron a "reactivarse". "Empecé a recibir comentarios de gente, no es para festejar porque hay gente a la que todavía le va mal, pero me están diciendo 'Che sabe que me esta yendo muy bien, empecé a vender de nuevo", planteó la diputada antes de dar el ejemplo del arquitecto que maneja Uber.

Uno de cada cuatro jóvenes es indigente: cuánto creció este drama en 2024 con Javier Milei

Un informe de la UBA alertó que uno de cada cuatro jóvenes es indigente y hoy está fuera del sistema. El estudio del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas reveló además que la indigencia en la población de entre 14 y 29 años creció más de un 7,2% en los últimos seis meses. También indicó que persiste la brecha de género en el mercado laboral y que los jóvenes sufren la pobreza mucho más que el promedio de la sociedad.

El informe analizó la situación del mercado laboral y la pobreza, centrándose en la población joven (14-29 años) durante el primer trimestre. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) que define “joven” como aquella persona que se encuentra entre los 14 y 29 años. Los jóvenes representan casi un cuarto (24,5%) de la población lo que equivale a 7,258 millones de jóvenes y donde la distribución es de un 51% varones y el 49% mujeres.

La tasa de empleo para el total de la población se registra en un 44.3% para el primer trimestre de 2024. En el grupo de jóvenes, la tasa de empleo es significativamente más baja, con un 34% para las mujeres y un 45.2% para los hombres. Si bien la tasa de empleo total muestra una tendencia ligeramente ascendente, el empleo entre los jóvenes se mantiene en niveles relativamente bajos. Las mujeres jóvenes presentan una tasa de empleo menor que los varones jóvenes, lo que refleja una brecha de género persistente en el mercado laboral.