El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, aseguró que el papa León XIV se encuentra "muy sereno" tras su operación de cáncer de pulmón, aunque deslizó que "puede haber" cambios en su llegada al país porque "es una visita muy densa". Si bien remarcó que "no hay ningún mensaje" sobre su cancelación, también expresó que la Santa Sede es la que "toma la decisión".

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"El día después del anuncio del papa hablé con el sustituto de la Secretaría del Estado y con el jefe de la visita papal y ambos me dijeron que habían escuchado como yo que todo seguía normal. Que sigue vigente", dijo Colombo en diálogo con Clarín.

Desde el Vaticano, donde llegó para participar de un encuentro líderes de episcopados de distintas partes del mundo, Colombo afirmó que la prioridad del Papa es su recuperación y que los cambios en su viaje serán solo confirmados por el Vaticano. "La Santa Sede es la que, en definitiva, toma la decisión", indicó.

Pese a esto, reconoció que podrían evaluarse cambios en el cronograma. "Quizás uno desde afuera imagina que puede haber menos actividades, un horario más limitado porque realmente es una visita muy densa. Incluso revisarse la extensión de la visita. Pero son meras especulaciones", planteó.

La salud del Papa, primero

Para el arzobispo de Mendoza, su viaje al país programado oficialmente para el 8 al 11 de noviembre está "en un segundo plano en relación con su salud y el bien de la Iglesia".

Además, el titular de la CEA destacó la comprensión y la solidaridad de los argentinos ante la situación del Pontífice. "Sabemos que la expectativa de la gente es mucha, pero también es mucha su comprensión", sostuvo.

Y luego agregó: "Ahora, a los católicos como todas las personas de buena voluntad lo que nos importa es que tenga una pronta recuperación", señaló Colombo.