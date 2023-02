Avanza en Diputados el juicio a los jueces de la Corte Suprema

La comisión de Juicio Político define los testigos y las medidas de prueba contra los jueces.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se encuentra reunida desde pasada las 11, en un encuentro en el que se tiene previsto establecer un cronograma para la citación de testigos en el procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.



En el encuentro que se lleva a cabo en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja, también se buscará la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces, en lo que será la etapa de investigación en la causa sobre presunto mal desempeño de los integrantes del máximo tribunal.





La reunión de la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, será una formalidad que, además, servirá para elaborar el listado de invitados que serán citados por la Comisión durante las próximas semanas. En las horas previas a la reunión, el diputado Rodolfo Tailhade (FDT) adelantó: "Hoy vamos a discutir sobre qué pruebas vamos a trabajar. Se van a considerar todas las que están propuestas que también la Coalición Cívica aportó".



Asimismo, consideró que "los miembros de la Corte no se presenten ante una citación lo único que haría sería confirmar que son parte de la mafia y no les interesa en absoluto la institucionalidad. Sería una señal de decadencia absoluta". El jueves pasado el Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema.



En esa jornada, el oficialismo sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones, mientras Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.



En ese marco, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.



El proceso que se inicia hoy continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.



En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).



De todos modos, el dictamen de la comisión tiene tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de un escenario de correlación de fuerzas favorable.