Marcha del 1F: horario, convocatoria y cómo será

La manifestación autoconvocada contra la Corte Suprema se realizará este tarde frente al Palacio de Tribunales. Conocé las consignas y quiénes participarán.

Llegó el día de la Marcha del 1F contra la Corte Suprema de Justicia, en donde distintas organizaciones políticas, judiciales, gremiales y sociales se manifestarán exigiendo una "democratización de la justicia". Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.

Marcha 1F: dónde es la concentración y a qué hora

La Marcha del 1F se realizará hoy hacia el Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria es a las 18 en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550. El acto se replicará en paralelo en distintos puntos del país.

Quiénes participarán de la Marcha del 1F

De la marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia participarán el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

También anunciaron su presencia el dirigente social Luis D'Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla, quien pidió que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".

Además, se sumarán al 1F distintos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otras entidades.

El partido Frente Grande anunció que acompañará "con expectativas y esperanzas" la movilización al Palacio de Tribunales.En tanto, el sindicato docente Suteba también convocó a la manifestación por una "Justicia Independiente y Democrática" y anunció que marcharán a las 16 desde el Obelisco al Palacio de Tribunales.

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la Marcha del 1F

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había indicado que el Gobierno Nacional "no toma postura" respecto a la movilización.

"El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organizan los sectores políticos de la sociedad. Las manifestaciones forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno", indicó Cerruti.

No obstante, aclaró que "la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza del Poder Judicial, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida".

El presidente Alberto Fernández también dejó en claro que se trata de una marcha autoconvocada. "La Corte no ha funcionado bien en todo este tiempo. La Corte nunca intervino en estos casos de abusos en las detenciones y procesamientos. Dijo 'no me meto'. Fue viendo pasivamente cómo esto pasaba. Debo reconocer que el sistema jurídico argentino le permite hacer eso a la Corte. Y así se cometen muchos abusos y así la Corte deja de opinar de varios casos", manifestó el mandatario en diálogo con C5N.