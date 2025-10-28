La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Boudou

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la absolución del ex ministro de Economía y exvicepresidente Amado Boudou, en la causa en la que se lo investigaba por un supuesto trámite con papeles truchos en la transferencia de un auto en 2003.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible el recurso extraordinario que había interpuesto el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia que benefició al ex funcionario del kirchnerismo.

El caso y las consideraciones de los jueces

En este caso, Boudou fue juzgado por supuesta falsedad ideológica en la confección de tres formularios para transferir en 2003 un auto Honda modelo 1992. Cuando se lo juzgó en 2017, el Tribunal Oral Federal 1 lo sobreseyó por entender que el delito estaba prescripto.

Sin embargo, la fiscalía apeló el fallo y la Cámara Federal de Casación Penal ordenó juzgarlo nuevamente. En esa ocasión, el juicio quedó en manos del Tribunal Oral Federal 8, que en 2019 lo condenó a tres años de prisión.

La Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Angela Ledesma y la disidencia de Javier Carbajo, revocó la condena por los papeles del auto y dispuso la absolución de Boudou, mientras dejó firme el segundo fallo que lo beneficiaba. "Si bien en la sentencia se sostiene que Boudou fue quien contactó a los gestores y les requirió la realización del trámite, no surge de lo expuesto por el tribunal cuáles son los elementos de prueba en que sustentaron dicha afirmación. Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor sin que se haya podido comprobar alguna vinculación con quien realizó el trámite irregular, Andrés Alberto Soto", sostuvo el juez Carlos Mahiques en su voto.

Por otra parte, Ledesma se preguntó: "¿Cuántas veces deberá soportar un imputado, la posibilidad de que el Estado reedite su poder represivo, antes de la solución definitiva del caso, manteniendo la situación de incertidumbre que pesa sobre aquél?". El fiscal general Raúl Pleé apeló la sentencia, pero ahora la Corte Suprema desestimó la presentación.