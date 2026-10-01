“Una Corte pro EE.UU.”: excombatientes de Malvinas apuntaron contra la derogación de la Ley de Tierras

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) rechazó la resolución de la Corte Suprema de Justicia que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que la entidad no cuenta con legitimación ni con un derecho de incidencia colectiva para intervenir en la causa. Tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el CECIM convocó a sectores sindicales, culturales y deportivos a una movilización en defensa de la soberanía.

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“Si en 1982 éramos admisibles para ir a la guerra, ¿cómo puede ser que ahora no lo seamos para ser la defensa de la soberanía?”, cuestionó el presidente de la organización, Rodolfo Carrizo, en diálogo con El Destape radio. Frente a la decisión procedimental del tribunal contra la entidad, el presidente del CECIM denunció una contradicción en el criterio de los magistrados y definió al cuerpo judicial como una "Corte pro norteamericana".

Carrizo cuestionó la distancia entre la exigencia impuesta a los conscriptos durante el conflicto bélico de 1982 y la negativa actual a reconocerles representación legal para actuar en defensa del territorio nacional. "La soberanía es un bien colectivo. La soberanía es un bien de cada uno de los argentinos", afirmó el referente de los excombatientes.

Asimismo, señaló que la resolución evidencia "un problema de empatía temporal" de los jueces, a quienes acusó de no haber mostrado sensibilidad hacia los caídos en las islas, al tiempo que recordó que la causa judicial de 2017 por las torturas infligidas a los soldados "duerme el sueño de los justos".

Alertas por la extranjerización del suelo y la estrategia parlamentaria

Más allá de la controversia por la legitimación procesal, la dirigencia del CECIM advirtió sobre las consecuencias del restablecimiento del artículo 154 del DNU 70/23, firmado en diciembre de 2023 para derogar la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

De acuerdo con Carrizo, la desregulación beneficia a "quien vengan con recursos económicos para comprar cualquier cantidad de kilómetros cuadrados del territorio, en particular: lagos, zonas de frontera y lugares vinculados al mar".

En este contexto, vinculó la escasa densidad poblacional de la región patagónica —desde el sur de La Pampa hasta Tierra del Fuego— con el interés de corporaciones privadas por adquirir extensiones destinadas a proyectos tecnológicos como los "Data Center".

Según la entidad, el fallo no perjudica únicamente al centro de veteranos, sino que vulnera derechos colectivos que involucran el patrimonio natural de toda la población argentina.

Ante la aclaración del propio tribunal respecto a que el fallo no emite juzgamiento sobre la constitucionalidad de fondo del DNU 70/23 ni altera la competencia parlamentaria, la organización busca trasladar el reclamo a las esferas política y social.

Representantes del CECIM mantuvieron reuniones con legisladores del bloque Unión por la Patria para impulsar una sesión especial en el Congreso que aborde la derogación del decreto, al que Carrizo consideró "plagado de infamia e inconstitucionalidad".

En paralelo, la institución inició una convocatoria a sectores sindicales, culturales y deportivos para articular una movilización de protesta, bajo la consigna de que "la reacción sea colectiva y popular" en defensa de la soberanía.