Tras el corte masivo en La Plata, la empresa EDELAP deberá bonificar a los usuarios en las próximas facturas

Tras el corte masivo en La Plata, en el que cientos de miles de familias estuvieron sin luz por una semana, la empresa prestataria EDELAP deberá bonificar a los usuarios en las próximas facturas. Así lo dictaminó el gobierno bonaerense a través del Boletín Oficial en la resolución 682/2026 que se conoció este lunes 31 de agosto.

El ministerio de Infraestructura provincial dictaminó que la empresa prestadora del servicio deberá brindar “una bonificación del 20% por cada 24 horas que estuvieron sin suministro los usuarios afectados”. Según se detalla se tomará el corte de luz a partir “de las 2.30 am del día 17 de agosto a las personas usuarias que fueron afectadas por la salida de servicio de la Subestación Tolosa 132 kV de la ciudad de La Plata”.

En caso de ser menor o mayor a ese plazo la restitución del servicio de distribución eléctrica, EDELAP deberá calcular “por cada hora sin servicio una bonificación 0.80 %/hora hasta la restitución normal y continua del servicio de distribución eléctrica a su cargo”. La misma se verá detallada en la factura con la siguiente leyenda: “Bonificación evento Estación Transformadora Tolosa”.

Por otra parte, la provincia exigió a EDELAP que “deberá otorgar un adecuado y ágil tratamiento de los reclamos por resarcimiento de daños que realicen los usuarios afectados, los que deben ser complementarios a los medios habituales de recepción de reclamos y requiriéndole la habilitación en la oficina virtual una función específica ante este siniestro”.

El corte que duró una semana

El 17 de agosto pasado durante la madrugada se incendió la central eléctrica de Edelap en Tolosa, La Plata. El incidente afectó a los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández, La Loma y Gonnet, en el que viven cientos de miles de personas.

El incendio habría generado la explosión de un transformador y la caída de dos torres de la central eléctrica, cuyas causas están bajo investigación. Actualmente Edelap comunicó a sus usuarios que comenzará el retiro progresivo de los grupos electrógenos instalados para sostener el suministro durante la emergencia.

La empresa informó que “está finalizando la instalación del equipamiento necesario para volver a abastecer a los hogares directamente a través de la red eléctrica, lo que permitirá avanzar con el desarme de los equipos distribuidos en distintos puntos del barrio, entre ellos 9 y 529, 526 entre 7 y 8, 526 y 12, y 9 y 524, en La Plata”. A pesar de ello, los cortes siguen dándose.