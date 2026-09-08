Corrientes recibió más fondos de Nación, pero Valdés no da aumento: “La situación es grave"

Pese a que Corrientes recibió en agosto un 21% más de fondos nacionales no automáticos respecto al 2025, el incremento no se vio reflejado en los salarios de los empleados públicos. Desde ATE denuncian que el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene postergada la recomposición y advierten que tomarán medidas de reclamo.

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El mandatario había condicionado una posible suba salarial a la evolución de los fondos de coparticipación que recibe la provincia. Sin embargo, por ahora el Gobierno provincial no definió cuando otorgará una nueva recomposición ni de qué magnitud será. Mientras los trabajadores esperan anuncios, desde ATE advierten que la urgencia es inmediata y que una eventual mejora recién en octubre o noviembre sería insuficiente.

"La situación es grave. El gobierno sigue, de manera unitaria, imponiendo aumentos salariales de manera totalmente insuficiente y, en muchos casos, hasta discriminatoria", explicó en diálogo con El Destape el secretario general de ATE Corrientes, Walter Zamudio.

La imposibilidad de cubrir la canasta básica

Según explicó, el principal problema es la distancia entre los ingresos de los trabajadores y el costo de vida. "Es insuficiente, porque no llega a cubrir los aumentos de la canasta si se toma la canasta básica que compone una serie de necesidades, y que hoy está en casi 2 millones de pesos. Ni hablar de aquellos trabajadores que no llegan a cubrir la línea de indigencia", sostuvo.

Zamudio también apuntó contra lo que considera un proceso de vaciamiento de organismos estatales y cuestionó el avance de empresas privadas sobre áreas que anteriormente dependían directamente del Estado. "La provincia incurrió permanentemente en el vaciamiento de distintos organismos, distintos sectores, donde ingresan empresas privadas", afirmó y subrayó que "las empresas privadas que toman trabajadores que ya no dependen del Estado muchas veces pagan el doble o el triple del sueldo que pagaba a un trabajador del Estado".

Para el dirigente, esa situación pone en discusión el argumento oficial sobre la falta de recursos. "Ahí claramente muestra que no es un problema de falta de recursos. Hay para las empresas privadas, pero para los trabajadores, cada día que reclamamos, siempre hay una excusa: que los recursos son escasos", planteó.

En ese sentido, remarcó que ATE reclama información sobre el destino de los fondos públicos: "Hemos pedido en su momento información que no nos dan. De enero de este año hasta la fecha, solamente hemos tenido un 16% de aumento salarial para los estatales, con una enorme cantidad de trabajadores que quedan fuera de ese anuncio".

El salario perdió contra la inflación

Durante 2026, el salario básico estatal tuvo solamente dos actualizaciones: un 6% en marzo y un 10% en junio, con un incremento acumulado del 16%. Los porcentajes se aplicaron sobre un básico que rondaba los $200.000. En contraste, la inflación interanual informada por el INDEC para julio alcanzó el 33,8%.

Zamudio reclamó que la recomposición alcance a todos los trabajadores y cuestionó especialmente las situaciones de precarización. "Planteamos al Gobierno que debe incorporar los aumentos salariales para el conjunto de los trabajadores, incorporar a todos los trabajadores que están trabajando de manera precaria dentro del Estado", afirmó.

También mencionó el caso de trabajadores contratados como monotributistas, especialmente en el área de Salud, y advirtió por las consecuencias previsionales. "Es otro gran problema que tenemos y que van a tener los futuros trabajadores o jubilados, porque esos compañeros que están trabajando como monotributo no aportan a la caja previsional de Corrientes, al IPS estatal, ni a la obra social", sostuvo.

ATE evalúa medidas de fuerza

Mientras Corrientes recibió en agosto un 21% más de fondos nacionales no automáticos, ATE insiste en que esos recursos deben traducirse también en una mejora para los trabajadores. El gremio sostiene además que necesita conocer cómo se administran las partidas y asegura que hasta ahora no obtuvo respuestas.

"Se va a seguir insistiendo al Gobierno provincial que debe dar información respecto al manejo de los recursos públicos y que hasta el día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta", afirmó Zamudio.

Ante la demora en una nueva recomposición, el sindicato ya comenzó a conversar con otras organizaciones para evaluar una medida de fuerza: "Hablamos con otras organizaciones para empezar a trabajar y ver la posibilidad de organizar una medida de fuerza que permita acelerar lo que se dice, que para octubre o noviembre recién estaría en condiciones el gobierno de otorgar un aumento. Nosotros necesitamos ya, la urgencia es inmediata, la situación es gravísima. Los salarios no alcanzan".