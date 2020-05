Noam Chomsky, sobre la crisis por el coronavirus: "Se viene una disputa entre China y Estados Unidos"

El filósofo, linguista y activista Noam Chomsky alertó en una entrevista con El Destape sobre los peligros que encarnan los gobiernos de derecha de Estados Unidos y Brasil, afirmó que los intelectuales deben enriquecer su formación al participar de los actividades de movimientos sociales y sostuvo que es necesario evitar la concentración de canales de información.

"Creo que tendremos una disputa estratégica entre China y Estados Unidos que determinará las relaciones internacionales para las próximas décadas", sostiene el pensador que adelanta que Estados Unidos no cederán en sus intereses por el control mundial.

Chomsky nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Es lingüista, filósofo-pensador y activista social. Estudió en la Universidad de Pennsylvania, donde fue influenciado por Zellig Harris. Completó su doctorado en 1951, después de lo cual pasó cuatro años en Harvard y, en 1955, se mudó a la Universidad de Pennsylvania, donde estudió para comenzar una intensa y larga carrera en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Chomsky es un gran crítico del capitalismo, especialmente de la política exterior de los Estados Unidos. Fue en 1967, cuando comenzó su incursión en el activismo político, oponiéndose a la participación de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. De ahí su libro de ensayos titulado "La responsabilidad de los intelectuales".

-Trump y Bolsonaro generaron una especie de idolatría mesiánica en una parte de la población. Estamos acostumbrados a culpar a la ignorancia y a la manipulación de los medios por causar esta alienación masiva. Pero, ¿en qué medida no deberíamos hacer un análisis del vacío institucional que los períodos democráticos anteriores no han podido llenar?

-Hay algunas similitudes entre países. Uno es el papel extraordinario de la religión. En los Estados Unidos, aproximadamente una cuarta parte de la población es evangélica. Aman a Trump porque les arroja algunos huesos. Creo que hay algo similar en Brasil. Estados Unidos ha pasado por 40 años de práctica y propaganda neoliberal que, como era de esperar, ha aumentado notablemente la riqueza concentrada y el poder económico, mientras que la mayoría se ha estancado o disminuido. La mayoría ahora vive del salario de esta semana y no puede manejar ninguna emergencia. El ataque neoliberal a la población fue acompañado por un poderoso ataque ideológico: odio al gobierno, odio a las prácticas típicas de la política y la transferencia de políticas a un poder privado inexplicable. El respeto por las instituciones colapsó y el programa neoliberal de destruir asociaciones y atomizar a las personas ("no hay sociedad") dejó a las personas en la miseria. La victoria del neoliberalismo fue destruir la política como refugio para los vulnerables. En Brasil, uno de los principales fracasos del PT fue no organizarse en la base. Algunos estudios muestran que la mayoría de los receptores de Bolsa Família no saben de dónde proviene. Cuando se les pregunta, la mayoría dice "Dios".

Lo que se necesita, en ambos países, son programas educativos y organizacionales serios para unir a las personas y comprometerse a tomar el control de sus propias vidas, listas para superar los graves males de sus sociedades. A lo largo de la historia moderna, los sindicatos han liderado estos esfuerzos. Puede volver a ocurrir y hay muchas otras posibilidades.

-Siempre has sido un gran crítico de las corporaciones de medios. Hoy se cree que las redes sociales como Instagram y Facebook democratizaron la información, pero, ¿cómo sería eso posible si Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube y Google pertenecen a unas pocas personas, menos de cinco, en realidad?

-Este cuestionamiento es interesante y necesario. Esto no debería suceder. En toda la economía, la monopolización y la concentración del poder aumentaron durante el período neoliberal y deben revertirse, como un paso hacia una sociedad más democrática basada en el control popular. Debemos buscar alternativas y evitar la concentración de canales de información si queremos una sociedad más equitativa y justa. No existe democracia, conceptualmente hablando, si los medios de información pertenecen a unas pocas cabezas, que, por regla general, piensan parecido. Uno de los elementos indispensables para garantizar una democracia plena es que exista multiplicidad de opinión y participación ciudadana en los medios de comunicación, lo que, hasta ahora, no pasó de una utopía. Argentina tuvo un período de fortalecimiento de la democracia en los medios muy interesante durante el gobierno de los Kirchner, pero finalmente ese proyecto fue derribado. El debate sobre las redes sociales y los medios digitales irá en la misma dirección, solo que ahora nos encontramos con medios transnacionales que vehiculan una cantidad de información muy superior, y que tienen intereses mucho más poderosos.

-La ultraderecha llega al poder y posiblemente sea reelegida en los Estados Unidos con un fuerte discurso de odio, segregación e insensibilidad hacia los sectores populares. Su lenguaje es muy simbólico, mesiánico y nacionalista. En algún momento, asumieron el sentimiento anti-globalización que siempre ha sido una agenda fuerte en la izquierda. ¿Sigue siendo el nacionalismo el discurso de victoria del voto popular?

-El nacionalismo siempre será un desencadenante afectivo muy fuerte en la población, sin embargo, no existe una regla general. Depende de las fuerzas que compiten en la sociedad. En Argentina, el peronismo kirchnerista, o sea, el peronismo de izquierda, es el que mejor encarna el nacionalismo y el espíritu anti-globalización. Las personas votan con sus afectos, y su país es un espacio donde de desarrolla gran parte de la carga afectiva de una persona.

-Tradicionalmente, el debate entre izquierda y derecha se limitaba a la opresión del capital. Hoy, el debate sobre la opresión también abarca el racismo, el machismo, la homofobia, la gordofobia, el medio ambiente ... ¿Crees que ninguna de estas opresiones puede incluirse en la agenda mientras deja como secundárias a las otras?

-Las personas, naturalmente, tienen sus propias prioridades, pero existen suficientes similitudes en estas estructuras para la interacción constructiva y el apoyo mutuo ("interseccionalidad"). Todas las pautas tienen una conexión común, el desafío es unirlas todas juntas en un frente común que venza al fascismo. En general, son los sectores del progresismo los que se unen para adoptar estas pautas y colocarlas en la agenda para los grandes cambios institucionales. Fuera de ellos, los sectores conservadores solo nos estancan y no nos permiten avanzar.

-Usted, como intelectual, ha estado involucrado en debates colectivos toda su vida y ha apoyado incontables movimientos populares. Siempre se habla de la necesidad de que estos movimientos se alimenten de las teorías de estos intelectuales. Pero, en su opinión y en su experiencia, ¿cuánto es necesario que un intelectual se enriquezca participando en estos movimientos?

-Tanto los llamados "intelectuales" como los movimientos populares tienen mucho que ganar con esta participación. Se requiere interacción real y recíproca. El mundo intelectual no puede considerarse un Olimpo retirado del mundo donde tiene lugar la acción. Es cuando el mundo de las ideas se mezcla con el mundo de la acción cuando se producen los cambios deseados por el campo progresista.

-Un debate sobre un sistema de salud público, universal y gratuito a nivel global, es esencial durante y después de la pandemia. ¿Crees que este debate tendrá éxito?

-Ciertamente es esencial. Incluso en tiempos normales, el costo anual del sistema de salud privatizado de los Estados Unidos, que es altamente ineficiente y cruel, se estima en alrededor de $ 500 mil millones de dólares y 70,000 muertes. Cuán exitoso será nuevamente depende del poder de las fuerzas contendientes.

-¿Cómo se percibe la victoria del estado chino sobre Covid-19 en los Estados Unidos?

-Por los científicos y las personas que penetran la avalancha de propaganda, se considera un éxito considerable. Pero el miedo y el odio al "peligro amarillo" no es difícil de generar en los Estados Unidos. Tiene una larga historia. Está conmocionado por los desesperados esfuerzos de Trump por encontrar un chivo expiatorio para sus crímenes contra el pueblo estadounidense, matando a decenas de miles durante la pandemia. Su elección es culpar a China y evoca el racismo tradicional.

-¿Crees que Estados Unidos insistirá en posicionarse como la nación elegida para cuidar el mundo, considerando el pobre desempeño que está dando para salvar a su propia gente de Covid-19?

-Trump está haciendo un gran daño a los Estados Unidos, pero ni siquiera él puede socavar su posición de enorme poder. Puede que a la gente no le guste e incluso ridiculice el sistema de poder de Estados Unidos, pero aún así lo temen. Y con razón. Estados Unidos ciertamente no es admirado por cuidar el mundo, pero gobernar el mundo es un asunto aparte. La clase conservadora en los Estados Unidos es cruel y codiciosa, no renunciará al control estratégico que tienen en diferentes partes del planeta. Los intereses son demasiado grandes y tienen mucho que perder. Creo que tendremos una disputa estratégica entre China y Estados Unidos que determinará las relaciones internacionales para las próximas décadas.