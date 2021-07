Segundas dosis Sputnik V: el gobierno reclamó a Rusia que acelere la entrega

La asesora presidencial Cecilia Nicolini explicó cuál es la situación de entrega de las vacunas Sputnik V componente dos. Luego de la carta que envió a la Federación Rusa, Richmond fabricará más de medio millón de dosis 2 la semana próxima.

Tras la nota que publicó La Nación para poner en duda la llegada de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, la asesora presidencial Cecilia Nicolini le bajó el tono a la carta que "reveló" el multimedio macrista y explicó que sí existe un atraso que responde a un atraso que hay en todo el mundo. Reconoció la carta que se le envió al Fondo de Inversión Ruso, pero aclaró que diariamente se envían mails con Rusia para coordinar las nuevas entregas y acelerar el proceso de inmunización.

En la nota que publicó el operador periodístico Carlos Pagni, Nicolini le exige a Anatoly Braverman, mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID), que cumplan con los demorados plazos de entrega, algo que Alberto Fernández ya había remarcado públicamente en varias oportunidades. El gobierno argentino le reclamaba a su par ruso que acelere la entregas de segundas dosis de Sputnik V.

“Como le mencioné hoy, estamos en una situación muy crítica. Nosotros teníamos la esperanza de que, después de la conversación que tuvimos tú, Carla, Kirill y yo un par de semanas atrás, las cosas iban a mejorar. Pero han empeorado (...) Todavía necesitamos recibir las dosis pendientes del Componente 1. Tal como lo indica el contrato, todavía tenemos pendientes de recibir 18.734.185 dosis (5,5 millones C1 + 13,1 millones C2). Aún estamos esperando el cronograma de entrega de Julio que Usted también acordó enviarnos en esa llamada. Pero no lo recibimos. En algún punto, podríamos pensar en recibir más componente 1 que 2, o pensar nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo del componente 2. A estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado. Nosotros entendemos el faltante y las dificultades de producción de algunos meses atrás. Pero ahora, siete meses después, todavía estamos muy atrás, mientras estamos empezando a recibir dosis de otros proveedores en forma regular, con cronogramas que se cumplen”, dice la carta difundida por La Nación con el objetivo de empañar la campaña de vacunación

No obstante, Nicolini le bajó el tono y explicó en una entrevista en Radio con Vos: "Es una nota entre las tantas notas que tenemos con el Fondo de Ruso de Inversión, como con todos los productores de vacunas". Indicó que "hay muchísimas comunicaciones y mails y aquí no hay lugar para cansarse, no nos podemos cansar porque queremos que lleguen las vacunas, entendemos que muchas personas están esperando la segunda dosis de Sputnik V y es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para que puedan llegar a la argentina".

"Vamos a seguir trabajando, en este contexto de escasez mundial de vacunas, para que lleguen las dosis. Vemos en todos los países que están dentro de esta escases y Argentina está dentro de los primeros 20 países del mundo en recibir vacunas y esto se debe al trabajo que se llevó a cabo de hablar con todos los productores", replicó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Argentina "cancele públicamente" el contrato con Rusia por el atraso de la entrega, Nicolini explicó: "Nosotros barajamos todas las alternativas y buscamos nuevas alternativas. Nuestro compromiso es que lleguen vacunas y lo que dice el mail no es una amenaza, . son reclamos por incumplimiento como hubo en todo el mundo".

"Nuestra responsabilidad es encontrar soluciones, alternativas para facilitar el envío. Uno propone soluciones y trabaja en conjunto para recibir las vacunas y vacunar a la gente", enfatizó.

Además, la asesora reiteró: "Esto es de día a día, de hora a hora y se va avanzando y trabajando en distintas alternativas. No quiero puntualizar en esta nota porque hay muchísimas más porque tenemos una comunicación constante, casi diaria y semana. Esta nota no tiene relevancia". Replicó, en tanto, que después de ese mail que fue enviado el 7 de julio, llegaron a al argentina medio millón de vacunas y adelantó que se espera la llegada de componente 2 para producir en el país.

"Luego de esa nota, se recibieron dosis del componente dos, medio millón. Richmond y sigue recibiendo en cantidad y la semana que viene recibirá mas de medio millón para hacer componente dos en argentina. Se activan los mecanismos para encontrar soluciones", aseveró. "Estamos trabajando en eso en que lleguen en la próximas semanas" nuevas dosis, afirmó..

En la misma línea, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, le bajó el tono a la discusión y a la polémica que quiso instalar La Nación y argumentó que "es una práctica muy común discutir los contratos con los proveedores" y reafirmó: "Estamos trabajando para seguir recibiendo de Rusia vacunas con el componente 2".