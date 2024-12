"De levante": lejos de Pampita, encontraron a Moritán en una fiesta con gays.

Roberto García Moritán se separó de Pampita y viajó a Perú en su nueva vida de soltero, país donde se lo vio en una fiesta gay con temática sadomasoquista. Los detalles del evento al que asistió el político macrista y su palabra después de que trascendió la noticia.

Según contaron en el programa DDM (América TV), Moritán viajó a Perú y fue visto en un boliche, en el marco de una fiesta para el público que le gusta el BDSM. “Justo cayó en una fiesta con temática sadomasoquista. No sé si se pueden ver las imágenes, en las que hay unos muchachos”, reveló Santiago Sposato en el programa de actualidad que conduce Mariana Fabbiani.

“Acá nadie dice que lo que hizo Moritán está mal, estamos contando dónde fue. Acá hay algo que está muchísimo más a favor de Moritán y es que si él hubiera ido ahí de levante, estaba muy complicado porque el 95% de los que van ahí son gays y no binarios”, agregó Sposato aportando detalles sobre la fiesta. Sumándose a su compañero, Franco Torchia remarcó: “Lo que sí ocurre es que en general ahí no hay búsqueda de amor. Este no es un prejuicio, eh. Digo, en general es justamente tratar de ampliar las experiencias sexuales”.

Tras la viralización de la noticia, Roberto García Moritán habló con el portal Teleshow y explicó que su viaje a Perú fue para buscar materia prima para una marca de ropa. Además, señaló que en la fiesta solo fue “un testigo de lujo”. “Estuve un rato ahí. La fiesta era a favor de la diversidad sexual, la cual apoyo totalmente, pero claramente no es el tipo de lugar que frecuento”, aclaró.

Pampita habló por primera vez de su separación: “Yo no era la prioridad de Roberto”

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en una emotiva entrevista exclusiva con Susana Giménez. La modelo expresó el profundo impacto que tuvo esta ruptura en su vida, afirmando: "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero" y confesó: "nunca me imaginé que todo se iba a destruir".

Sin embargo, al ser consultada sobre los motivos de la separación, fue contundente y dijo que no iba a hablar mal del empresario y exfuncionario porque “sus hijos estaban viendo la televisión”. A su vez, confesó que apenas se separó no podía ni comer ni dormir durante varios días, por el estrés que le ocasionó la ruptura.

En sus declaraciones, Pampita reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras su decepción amorosa: "Hay que tener los ojos bien abiertos siempre" y destacó su capacidad para encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles: "Agradezco todo lo que me pasó y no me arrepiento de nada".

La conversación también dejó entrever que, a pesar de la tristeza, la conductora busca enfocarse en sus hijos y en reconstruir su vida personal mientras atraviesa este proceso de duelo emocional. “Yo no era la prioridad de Roberto”, aclaró en tono de tristeza, al hablar de los compromisos laborales que tenía su ex pareja.

Además, la separación se dio en medio de rumores de crisis prolongadas e infidelidades, aunque Pampita no ahondó en esos temas, prefiriendo centrarse en su postura resiliente. Por último, contó que habla “todos los días” con Moritán porque “continúan siendo familia”.