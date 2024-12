¿Por qué en Italia no se recomienda cortar los espaguetis y cómo puede modificar su sabor?

Por qué no hay que partir el espagueti.

La pasta es uno de los alimentos que los argentinos más consumen, ya sea en soledad, en reuniones sociales o cualquier otro evento de gran importancia en sus vidas. Hay una receta tradicional que recomienda que los espaguetis deben colocarse de manera completa dentro de la olla al momento de cocinarlos y no partirlos para evitar el enojo de los italianos.

Es normal que al colocar los fideos largos en una olla estos sobresalgan, pero que con el paso del tiempo vayan sumergiéndose de a poco en el interior y luego se cocinen de manera uniforme en cada uno de sus extremos. Aunque también hay personas que dicen partirlos cuando los remueven del paquete para colocarlos todos juntos en el agua. Algo que provoca reacciones inesperadas y rompe con tradiciones.

"Lo que no puedo hacer frente a mi abuela italiana", expresó un joven un video que subió a YouTube Shorts para mostrar la reacción y enojo de su familiar al ver cómo partía la pasta antes de colocarla en el agua. El accionar de la mujer es bastante claro porque cambia su humor de manera muy rápida y hasta reprime a su nieto.

La explicación que se desprende es que el espagueti al partirse puede perder su calidad al momento de cocinarlo. Mientras que otros comentarios señalan que la salsa no se va a adherir de la misma manera a aquella pasta que no conserva su tamaño original. Un corte provocará otra sensación cuando la comida entre en contacto con el paladar. Además, no solo habrá cambios en su sabor sino también en lo que respecta a la textura.

Por otro lado, se menciona que la pasta cuenta con diferentes tamaños y cada uno de ellos se adapta a las necesidades de las personas al momento de cocinar. Entonces, la acción de cortar el fideo largo no es necesaria, sino que se debe recurrir a otro tipo como pueden ser los espirales, lazos, rigatoni, caracolas, nidos, estrellas y demás formatos que existen.

Cuál es la mejor manera de cocinar la pasta para que no se pegue, según la Inteligencia Artificial

Uno de los problemas surge al momento de cocinar pasta es que se pretende evitar que quede adherida al recipiente en la que se está produciendo su cocción. Son varios los consejos que se desprenden, pero pareciera que la Inteligencia Artificial dio con el adecuado para solucionar de manera definitiva este dolor de cabeza.

El primer consejo que la tecnología entrega es que debe usarse una cantidad considerable de agua para cocinar la pasta, luego se la coloca en una temperatura en la que el líquido esté hirviendo y es necesario revolver para que no se pegue. También se menciona que se puede agregar un poco de sal al recipiente para evitar que la comida quede pegada.

Otro elemento que es fundamental es que cada tipo de pasta tiene un tiempo de cocción recomendado. Por ejemplo: en el caso de los ñoquis, no se aconseja que estén más de cuatro minutos porque se pueden desarmar y pegarse. Mientras que espagueti necesita de un margen mayor para adquirir su forma original.