Nuevas restricciones COVID: "Cierre duro y controles estrictos" acordaron en el AMBA

Turismo cerrado y se clausuran 71 accesos a la ciudad. Habrá fuerte presencia de Seguridad en el peaje de Hudson básicamente. Se decidió en la Casa Rosada en una reunión de Santiago Cafiero con Sabina Frederic, Sergio Berni y Diego Santilli.

El Gobierno Nacional, el bonaerense y el porteño definieron la estrategia para los controles y seguridad de los próximo nueve días corridos de cuarentena estricta para bajar los contagios y muertes por la segunda ola del coronavirus en Argentina. "Cierre duro y controles estrictos". Así lo decidieron.

Turismo cerrado y se clausuran 71 accesos a la ciudad. Habrá fuerte presencia de Seguridad en el peaje de Hudson básicamente. Se decidió en la Casa Rosada en una reunión del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, con sus pares de PBA y CABA: Sergio Berni y Diego Santilli.

Estuvieron presentes el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el jefe de ministros de PBA, Carlos Bianco, Secretario de Justicia de CABA, Marcelo D´Alessandro, el Subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, y el ministro de Transporte porteño, Juan José Méndez.

Decisiones de la reunión claves: habrá controles estrictos (se acordó intensificar controles en accesos y en rutas) y se cierran 71 accesos a la ciudad. Además, se controlarán especialmente las rutas bonaerenses porque el turismo está prohibido, con fuerte presencia de Seguridad en el peaje de Hudson básicamente.

Por otra parte, los esenciales conservan los permisos; el resto, se caen todos (especiales y autorizados) y se tienen que volver a empadronar. El turismo estará cerrado y se caen todos los permisos de turismo y habrá estrictos controles inter jurisdiccionales. El Transporte de larga distancia será solo para esenciales.

Por ahora, habrá que esperar el DNU para definir tema autorizaciones especiales (limpieza, etc). Los comercios no esenciales, solo delivery o take away. No está permitida la venta en la puerta de los comercios no esenciales. Y empleados o dueños de comercios de Ciudad que vivan en Provincia no tendrán habilitación para ingresar a Ciudad, se caen sus permisos. Además, habrá más controles en estaciones de ferrocarril.

Al finalizar la reunión Sabina Frederic afirmó: “Se acordó poder invertir los esfuerzos necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre CABA y la Provincia. Comienza en el día de hoy a las 20. El turismo está prohibido. La gente debe quedarse en su casa, no viajar".

Agregó la ministra: “Los únicos que van a poder circular van a ser aquellos que están incluidos en el sector esencial. La persona que tiene un domicilio en un lugar alejado de la Ciudad va a poder llegar a su domicilio, y va a poder volver a la Ciudad solo si es esencial. Quienes trabajan en sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a Ciudad. Van a caer los permisos de los no esenciales y va a haber un control firme de los códigos QR”.

Sobre las fuerzas de seguridad, contó: “El policía que haga el procedimiento tendrá que evaluar si la persona podrá circular, y en el caso que no lo pudiera, tendrá que dar intervención al juzgado de turno. Desde el 9 de abril tenemos 5 mil causas penales y más de 100 vehículos secuestrados".

Como mensaje final, Frederic agregó: “Necesitamos que la ciudadanía tome mucha conciencia de la situación que estamos atravesando, especialmente del trabajo y el gran desgaste del sistema de salud, del alto porcentaje de las camas ocupadas, y la cantidad de jóvenes internados. Esta es una medida de emergencia que toma el Presidente para cuidar a todos los argentinos”.

El flamante reemplazante del fallecido Mario Meoni, Alexis Guerrera, dijo: “El transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales. Se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible, de modo tal que estén autorizados sean menos que los que están actualmente”.