Naidenoff confirmó haberse contagiado de COVID-19 y está aislado

El senador nacional, que debía retornar a Formosa, contrajo la enfermedad. Se quedará en Buenos Aires hasta estar recuperado.

El senador nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa, Luis Naidenoff, anunció a través de sus redes sociales, durante la noche de este sábado, que se contagió de COVID-19. Si bien el testeo fue realizado para retornar a su provincia, hasta que no afronte y deje atrás la enfermedad no podrá salir de la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra aislado como sucede con cada caso que da positivo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente político perteneciente a las filas de la oposición informó: "Hoy me hice un test de COVID para viajar a Formosa y dio positivo". Al mismo tiempo, para llevar tranquilidad, manifestó: "Me encuentro bien y realizando el aislamiento que corresponde en Buenos Aires". Al no dar ningún tipo de información, se desconoce si tiene algún tipo de sintomatología.

Cabe destacar que el contagio de Naidenoff se da en la misma semana en la que los senadores y las senadoras de la Cámara Alta dialogaban para retomar a las sesiones presenciales, suspendidas durante el peor momento de la pandemia de coronavirus, tras los números bajos a nivel infecciones en todo el territorio argentino. El descenso de casos se mantiene hace más de 15 semanas consecutivas, gran noticia de cara al inicio de las altas temperaturas.

Mientras se mantienen las sesiones virtuales, para evitar cualquier tipo de contagio en masa, el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT), José Mayans y el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, se reunieron junto a Naidenoff para resolver el método y los protocolos para un regreso a las sesiones en las bancas del Congreso de la Nación. Con esta noticia, se desconoce si la iniciativa seguirá en pie o mantendrán el sistema remoto.

La confirmación: