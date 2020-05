La fake news de la "Infectadura": casi el 70 % de los trabajadores ya volvió a la actividad

La derecha local, con Clarín y sus medios satélites a la cabeza, presiona para abrir una cuarentena que ya está abierta casi en un 70 por ciento. No es cierto que la economía esté cerrada. El 20 de marzo, cuando comenzó el periodo de aislamiento, trabajaba el 43 por ciento de la fuerza laboral, que pertenece a los sectores exceptuados desde el principio. A fines de abril ya había vuelto a sus funciones el 51 por ciento de la plantilla nacional. A mediados de mayo ya trabajaba el 66 por ciento y con las últimas flexibilizaciones provinciales casi el 70 por ciento de los trabajadores volvieron a sus tareas. Así, a 70 días de la llegada de la pandemia, el Gobierno logró mantener los fallecimientos en mínimos internacionales al tiempo que la actividad económica se acerca lo más posible a la plenitud, dentro de los protocolos sanitarios diseñados entre las empresas, los gremios y el Estado, en línea con los estándares internacionales.

La profundización del aislamiento social en el Área Metropolitana suscitó la crítica porteño céntrica de medios de comunicación y figuras de la oposición. Pero los números que registran las provincias reflejan una realidad distinta de acuerdo a las últimas estadísticas disponibles

“Todo indica que los cuarenta días comprendidos entre el 20 de marzo y fines de abril fueron el piso de la actividad económica" y que en mayo gradualmente la producción se fue "reactivando”, destaca el documento del Centro de Estudios para la Producción, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En el peor momento trabajaba el 43 por ciento.

El informe presentó como indicadores del aumento de la actividad a comienzos de mayo que “durante las dos primeras semanas de la cuarentena el 43,1 por ciento de los asalariados formales del sector privado estuvo potencialmente habilitado para circular”, incluyendo a los que trabajan en la producción de alimentos, medicamentos y energía, el transporte de bienes esenciales y servicios, tales como telecomunicaciones y salud. Es importante aclarar que no es cierto que los empleados estatales no están trabajando, como se repite en los medios. Los médicos, enfermeras, policías y otros exceptuados asisten a sus lugares de trabajo y laburan a destajo; el resto realiza las tareas en su hogar. Si no fuera así no funcionaría el Estado: no habría PAMI ni ANSES ni AFIP. Todos están trabajando.

A fines de abril ya trabajaba el 51 por ciento

Las sucesivas excepciones generaron que el total de empleados registrados exceptuados trepara hasta al 51 por ciento a fines de abril, traccionados por las excepciones a corralones de materiales para la construcción, minería, productos de madera, forestal, talleres mecánicos y los proyectos de construcción de obra privada en 9 provincias desde el 24 de abril.

Por las normativas vigentes, se habilitaron los segmentos industriales restantes, como el sector automotriz y autopartes, motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria, metalurgia, tabaco, juguetes, el comercio y la construcción, con excepción de AMBA. Así la cantidad de trabajadores que habían regresado a sus puestos trepaba al 66,4 por ciento a mediados de mayo.

Las últimas habilitaciones tienen que ver con el avance a la fase 4 y las consecuentes flexibilizaciones que fue tomando cada provincia en particular, Incluso el paso a la fase 5 que se viene en algunas para sumarse a Corrientes. De esta manera el país volvió a poner en marcha el 65,3 por ciento de la economía.

Esta semana abren Mercedes Benz y decenas de empresas más que llevarán la actividad económica a casi el 70 por ciento, con su consecuente plantilla laboral. En algunas provincias la actividad ya se recuperó en más de un 90 por ciento.

La actividad y el trabajo provincia por provincia

Por debajo del promedio nacional de empleo exceptuado se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el 52 por ciento de sus trabajadores cumpliendo tareas. El AMBA aún se encuentra en la fase 3 de la cuarentena. Mientras que por encima del promedio se observan a provincias como Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán, en donde se supera el 80 por ciento.

Excepto el AMBA y Chaco, todo el país se encuentra en la fase 4 de la cuarentena, mientras que Jujuy, Salta y La Pampa se preparan para unirse a Corrientes en el salto a la fase 5.

El cuadro nacional completo

1) Patagonia

*Tierra del Fuego ya liberó la actividad en las fábricas electrónicas y fabriles, en el comercio minorista y en los estudios profesionales de abogados, contadores, escribanos y profesionales de la salud.

“Tras las medidas de aislamiento y el aplanamiento de la curva de contagios, las autoridades sanitarias nacionales notificaron a la provincia el cambio de la categoría epidemiológica y ello junto a otros resultados nos permite seguir avanzando en la liberación paulatina de la cuarentena”, afirmó la ministra de Salud provincial, Judith Di Giglio.

*Río Negro informó que se producirá la apertura de comercios "tres veces por semana de manera paulatina y escalonada" en 28 ciudades y localidades en las que desde la semana pasada se flexibilizó el aislamiento. Al respecto, la gobernadora Arabela Carreras dijo que "esto siempre estará sujeto a la decisión de los intendentes".

La provincia ya incorporó rubros no esenciales como jugueterías, barberías y salones de belleza, entre otros. Además, muchos comercios que solo podían vender sus productos bajo la modalidad de delivery, ya pudieron abrir sus puertas. Otras actividades permitidas son las del trabajo doméstico y la construcción privada.

*Santa Cruz: el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria también sumó una gran cantidad de rubros comerciales exceptuados. Las liberaciones abarcan agencias de informaciones comerciales y gestorías, alquileres de máquinas y herramientas, artículos de computación y telefonía, de jardín, viveros y accesorios, de limpieza, artículos para el hogar y electrodomésticos, bazar, carpinterías, empresas de construcciones en general, empresas de transporte, carga y mudanza, fábricas de bloques con equipo mecánico, imprentas, inmobiliarias locación de bienes inmuebles, jugueterías, kioscos, taller de chapa y pintura, mecánica y otros, de electricidad automotor, de reparación de calzados, vidriería y zapatería, entre tantas otras actividades de distintas ramas de la producción y el comercio.

*Chubut: volvieron a abrir los bancos, talleres y centros de pagos mientras que retomaron su actividad las empleadas domésticas, los electricistas, gasistas, el servicio de delivery y la construcción.

Además, el gobernador, Mariano Arcioni, viene de firmar un decreto que habilita la actividad comercial en su totalidad, bajo protocolo sanitario, incluido el funcionamiento de shoppings y hoteles.

*Neuquén: el gobierno informó que es una de las cuatro provincias del país que refleja un alto nivel de empleo exceptuado. Allí, el empleo exceptuado llega al 85,9 por ciento.

Hoy funcionan lavaderos de vehículos, talleres de automotores, motocicletas y bicicletas; venta de repuestos, partes y piezas; fabricación, venta y reparación de neumáticos; comercios minoristas de venta de productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería, indumentaria, mueblerías y jugueterías.

Estas actividades se sumaron a las ya exceptuadas previamente, como la operatoria de petróleo y gas, la actividad bancaria o los talleres mecánicos.

2) Región centro

*Buenos Aires: la decisión del gobernador Axel Kicillof fue habilitar el regreso de las actividades en distintas áreas geográficas y en base a la evolución de la curva de contagios. Los municipios con más nuevas aperturas son Almirante Brown, Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, Pilar, San Isidro y Tigre. En total ya reabrieron casi 600 fábricas.

Desde el gobierno provincial dialogan con cada secretario de producción de los municipios para evaluar posibles aperturas. Ya se permitieron comercios de cercanía, actividades manufactureras y el desarrollo de la construcción privada, aunque estos deben cumplir con estrictos protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. En total, la actividad en la provincia supera el 60 por ciento.

"Venimos trabajando con Nación y los municipios para volver a poner en marcha gradualmente la industria de la Provincia, siempre priorizando la salud de los trabajadores y los bonaerenses. La última semana visitamos tres terminales automotrices que volvieron a producir después de más de dos meses. Fue un desafío enorme porque para que pudieran reabrir tuvimos que trabajar en los protocolos sanitarios de más de 100 autopartistas que las abastecen, localizadas en 15 municipios de la Provincia”, detalló el ministro de la Producción bonaerense Augusto Costa a El Destape.

*La Pampa: el gobernador Sergio Ziliotto, ampliará a partir del lunes el horario de comercio y otras actividades económicas, en tanto que habilitará desde el próximo viernes a restaurantes, confiterías y bares, y a partir del lunes 8 podrán abrir sus puertas los gimnasios. Así, será oficial el ingreso a la fase 5 del aislamiento.

Actualmente, están activos sectores del comercio, las peluquerías, las profesiones liberales, el personal doméstico, la obra privada, los restaurantes con delivery y la industria, que funcionan con un protocolo específico. Por eso, la actividad liberada en esa jurisdicción llega al 82,2 por ciento.

*Córdoba: el 73,8 por ciento de las industrias está en actividad, por lo cual 10.000 personas volvieron al trabajo. Cerca de 250 empresas e industrias fueron habilitadas para operar bajo los cuidados sanitarios correspondientes.

El 60 por ciento del total pertenece a la ciudad de Córdoba, muchas de ellas vinculadas a la exportación. Entre los sectores que retornaron se encuentran los siguientes rubros: premoldeado, automotriz, autopartista, metalmecánica, línea blanca y materiales de construcción.

*Santa Fe:, ya son 301 comunas y 35 ciudades las que “han vuelto en gran parte de su actividad económica a la normalidad” según explicó el secretario de Comercio Interior santafesino, Juan Aviano.

El funcionario detalló que son 13.715 las unidades económicas –es decir, empresas y sector público– que cumplieron con la presentación de los protocolos y declaraciones juradas. De esta forma, 208.522 trabajadores están en funciones en el territorio provincial. Sin embargo, no se encuentran incluidas en este esquema ni Rosario ni la ciudad de Santa Fe.

3) Mesopotamia

Tras el anuncio del paso a la fase 4, Entre Ríos, Corrientes y Misiones aprovecharon la situación para reanudar actividades. El rango de funcionamiento va del 74 al 82 por ciento.

En el caso puntual de Corrientes, la provincia avanzó aún más y es la única que ya se encuentra en la fase 5. Con la habilitación para la apertura de bares, gimnasios y reuniones bajo "la nueva normalidad", el gobernador Gustavo Valdés, declaró al territorio "libre de casos activos de COVID-19".

En detalle, los gimnasios comenzarán a funcionar desde el 1 de junio y los clientes deberán usar barbijos. En cuanto a los bares y restaurantes, trabajarán con reserva y una ocupación máxima del 50 por ciento.

4) Cuyo

*Mendoza: habilitó la reapertura de comercios generales y también restaurantes y cafés, aunque éstos en modalidad “take away” (pase y lleve) en la capital provincial y en las ciudades lindantes. Bajo control de Juntos por el Cambio, la provincia es una las más beneficiadas y su actividad llega a desarrolarse al 82 por ciento.

El comercio, que incluye indumentaria, calzado, arreglo de calzado, empresas de servicio como telefonía entre otras, deberá atender al 50 por ciento de la capacidad del local. Además, las agencias de lotería y quiniela vuelven a atender de manera individual y respetando el distanciamento social.

*San Luis: el gobernador Alberto Rodríguez Saá, señaló que “tras haber focalizado el aislamiento y con la apertura paulatina económica provincial" la provincia ostenta un alto nivel de "comercios, profesiones, empresas e industrias que se encuentran operativas". Según el CEP, San Luis trabaja al 77 por ciento de sus posibilidades, aunque las últimas reglamentaciones a nivel nacional habrían llevado ese guarismo hasta el 90 por ciento.

*San Juan fue uno de los ejemplos que utilizó Alberto Fernández para ejemplificar el retorno de la producción. Allí, la economía local funciona en un 92 por ciento.

"Agricultura y ganadería nunca se paralizó. Hoy estamos con la cosecha de aceitunas. La minería estuvo parada diez días, pero después volvió con un protocolo, tanto la metalífera como la no metalífera. El último lunes volvió la industria y el comercio con protocolos de circulación", detalló el gobernador, Sergio Uñac.

5) Noroeste

*La Rioja: funciona al 78,3 por ciento de sus posibilidades. Los rubros de los comercios minoristas habilitados son: indumentaria, calzado, polirubro, regalería, bazar, cosméticas , perfumerías, cotillón, mueblería, viveros, materiales de construcción, eléctricos, electrónicas y electrodomésticos,

Otros rubros fueron los talleres de automóviles y motos, chapa y pintura, gomerías, playas de estacionamientos, escribanías, inmobiliarias, concesionarias de autos, registro de autos y propiedad, rentas municipal y provincial. En tanto que respecto a la industria se dio luz verde a la textil.

*Catamarca: el Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia decidió que retomaran su trabajo los profesionales particulares como: abogados, contadores, ingenieros, arquitectos y escribanos. También la obra privada, albañilería, electricidad y herrería; peluquerías, con atención en salón y corte; y profesionales de la Salud como psicólogos, nutricionistas y kinesiólogos. De momento, la provincia se emplea al 74,5 por ciento.

*Salta: las nuevas actividades y servicios exceptuados que se liberaron fueron: gastronomía, limpieza y personal en bares y restaurantes. Mientras tanto, en Jujuy abrieron confiterías y restaurantes, shoppings y paseos. En ambas provincias la actividad económica ronda el 90 por ciento y restan días para que se regrese a la operación plena.

*En Tucumán ya regresaron las galerías comerciales. Además, se espera que se amplíe del horario de los comercios y la atención al público de las obras sociales y mutuales, aunque por el momento no se permitirá la apertura de bares ni restaurantes. Tucumán también lidera el ranking de funcionamiento de las economías provinciales y llega al 87,9 por ciento.

*Santiago del Estero se manejó en la misma dirección, debido a que allí ya trabaja: indumentaria; calzados; marroquinerías y talabarterías; mercerías e hilados; relojerías y joyerías; decoración y artículos para el hogar; mueblería; perfumería; viveros; jugueterías; bazar; lencería; blanquerías y sederías, y artículos para el hogar o electrodomésticos.

6) Noreste

*Chaco: el gobernador Jorge Capitanich, tuvo que anunciar un retroceso en la flexibilización de la cuarentena por el recrudecimiento de casos de coronavirus. Sin embargo, desde el inicio del aislamiento, la economía pudo expandirse desde un 42 por ciento hasta el 60 por ciento.

*Formosa: la escasa detección de casos permitió que la actividad se recupere hasta el 80 por ciento. A finales del mes de abril se empezó a permitir el ingreso "ordenado y administrado" al territorio. También se abrieron las peluquerías, agencias de autos y motos, los comercios minoristas e incluso las casas de quiniela.

Como revela el informe no es cierto que el Gobierno decidió frenar la economía. Casi el 70 por ciento de la actividad volvió con sus trabajadores. Lo que sí ocurre es que la pandemia frenó el consumo, aquí y en el mundo, y que muchas empresas una vez que repongan stock quizá no tengan las ventas suficientes para sostener la actividad anterior al virus. Pero eso no es responsabilidad del gobierno nacional ni de los provinciales. En todo caso, la marcha deberían hacérsela al coronavirus.