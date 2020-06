La chicana de Cristina Kirchner a Martín Lousteau por la presencia de una senadora radical

La sesión virtual en Senadores arrancó con una picante chicana de Cristina Kirchner a Martín Lousteau, que data de un cruce que ambos tuvieron el pasado 4 de junio.

"Senador Lousteau, ¿está conectada la senadora (Pamela) Verasay? No quiero pelearme con usted por la senadora Verasay. ¿Está conectada? Bueno, podemos empezar entonces", expresó la vicepresidenta a los pocos segundos de activar su micrófono. El economista solo limitó a reírse nervioso.

La referencia hace alusión a la sesión del pasado 4 de junio, cuando Cristina Kirchner pretendía avanzar pero se encontró con la oposición de Martín Lousteau, uno de los cuatro legisladores presentes en el recinto. El legislador opositor expresó que había "algunos senadores que no están pudiendo incorporarse” al debate, en referencia a las radicales Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay.

“Yo la ví a Tagliaferri recién, la estaba viendo. A Verasay déjeme buscarla por favor”, respondió la presidenta del Senado, mientras hacía un paneo por la pantalla gigante repleta de caras de senadores.

“Tagliaferri está allá arriba. Verasay está con un saquito verde, un comentario muy femenino el nuestro. Ahora la buscamos a Verasay. De cualquier manera tenemos número suficiente para poder someter… si falta un senador es como si no estuviera sentado en el recinto. De cualquier manera queremos anunciar que esta votación se va a hacer por medios electrónicos y no a mano alzada para evitar inconvenientes. Es un problema de una señora senadora que no se puede conectar, no altera el resultado de la votación”, destacó.

Lousteau no coincidió con Cristina Kirchner y destacó que la situación era otra: “Es una senadora que está tratando de sentarse y no está pudiendo, son dos cosas distintas”. Aparentemente, el problema fue que la senadora Verasay se olvidó la contraseña para ingresar al sistema, y así se lo comunicó a la presidenta del cuerpo la la secretaria parlamentaria María Luz Alonso.