El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló en conferencia de prensa y anunció nuevas restricciones en el distrito para controlar la segunda ola del coronavirus. Desde un principio dejó en claro que va a adherir al decreto y a las nuevas medidas llevadas adelante por el presidente Alberto Fernández. "Quiero dejar en claro que la provincia va a respetar el DNU, los decretos en Argentina, por la Constitución, tienen valor de ley y vamos a respetar la ley", disparó tras la desobediencia desde la Ciudad sobre las clases presenciales.

Sobre este tema, el máximo mandatario bonaerense remarcó que "no estamos en en campaña electoral, sino de cuidados y vacunación", celebrando el acompañamiento desde CABA. "La suspensión de la educación presencial en Alemania se tomó y se toma arriba de los 165 casos cada 100 mil habitantes. En Uruguay, cuando se determinó, había 661 casos cada 100 mil habitantes. En Chile, 374 casos. En Francia, 787 casos", ejemplificó. Y remarcó: "Hoy, la Ciudad de Buenos Aires, tiene 1.370 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 15 días y en el GBA, 1.000 casos cada 100 mil. Es una situación muy grave y por eso, a situaciones graves, soluciones complejas".

Apuntando directamente contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por no acatar el decreto en relación a la suspensión y cierre de escuelas para evitar la circulación, manifestó: "No es momento de forzar discusiones sobre federalismo y autonomía menos todavía. En cuestiones sanitarias, la autoridad máxima es el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente". Además, dio detalles de la situación epidemiológica, habló del posible colapso sanitario y remarcó la velocidad de los contagios, mucho más fuerte que lo ocurrido con la primera ola.

En relación a los dichos de la oposición, Kicillof sostuvo: "Se tomaron medidas efectivas porque la curva paró de crecer, se estabilizó y ahora, en la provincia, se está notando un leve descenso. Habíamos llegado a 12 mil casos hace tres semanas, después se repitieron y esta semana vemos una leve caída. Seamos conscientes de que el esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente, comparando con lo que venía ocurriendo". Y volvió a cruzarlos: "Algunos hablan como si fuera muy bueno estar en una meseta, en la Ciudad. Eso involucra seguir con la tensión en el sistema sanitario, que son realmente inadmisibles. Está al borde del colapso, no podemos vivir así".

Por último, el gobernador de la Provincia dijo: "Las medidas funcionaron, esas medidas que la oposición se obstinaba en decir que no iban a servir o que no eran necesarias. No alcanza porque esta enfermedad muestra que, cada 10 mil casos, hay entre 250 y 300 muertos". Y cerró, mostrando su clara molestia: "Conformarnos con estar en los niveles de 10 mil o 20 mil casos, significa resignarnos a vivir con cientos de muertos por día y yo no estoy dispuesto".