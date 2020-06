Jaime Durán Barba elogió a Alberto Fernández y aseguró que fue “un éxito combatiendo la pandemia”

El consultor político y ex asesor de Mauricio Macri, Jaime Duran Barba, destacó la forma en la que el Gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández sobrellevó la pandemia de coronavirus en Argentina y advirtió que en los dos países donde no se cumplió con la cuarentena como Brasil y Estados Unidos, su economía no se recuperó y se perdieron cientos de miles de vidas.

En una entrevista por FM Futurock, el analista político advirtió que “no hay espacio para hacer política en estos momentos” y disparó: “Déjense de tonterías, no estamos para eso ahora. Hace bien Macri en no salir a hablar ahora".





En ese punto, Duran Barba cómo afectó la pandemia del COVID-19 a los países de América, a lo cual, apuntó que “hay dos países que decidieron no hacer cuarentena y priorizar la economía: Estados Unidos y Brasil, y tienen miles de muertos y no han recuperado su economía" y comparó que “Estados Unidos tiene 183 muertos por cada muerto de Argentina y Brasil tiene 53 por cada fallecido de Argentina".

A su vez, el consultor definió su posición en cuanto a la cuarentena: "¿La gente está angustiada por la cuarentena? Sí. Pero no hay otra opción hasta que salga la vacuna".

"Los números son los que mandan: no hay país de la región donde haya habido tanto éxito combatiendo la pandemia como Argentina", sentenció.

En ese punto, derribó uno de los grandes caballitos de batallas de los “anticuarentena” de que hay que priorizar la economía y aclaró que “la economía de Estados Unidos esta totalmente destruida aún cuando decidió descuidar la situación sanitaria".