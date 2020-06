Fuerte apoyo de intendentes a Kicillof en la Provincia en medio de la lucha contra la pandemia

Un grupo de intendentes salió a apoyar fuertemente la gestión del gobernador Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, en medio de la pandemia por el coronavirus que generó una nueva crisis en el país.

Se trata de los jefes comunales Cecilio Salazar (Intendente de San Pedro), Carlos Alberto Sánchez (Tres Arroyos), Guillermo Alejandro Britos (Chivilicoy), Juan Miguel Nosetti (Salliqueló), Carlos Bevilacqua (Villarino) y Arturo Alfredo Rojas (Necochea).

Ellos firmaron un documento para darle un importante espaldarazo a Kicillof. En el mismo, aseguran: "Las acciones llevadas en conjunto en el ámbito del AMBA son el fiel reflejo que mancomunadamente y con diferencias se puede trabajar".

Y destacan sobre la oposición: "Vemos, azorados, como diferentes sectores políticos que hasta hace poco tiempo gobernaron nuestro país y la Provincia están utilizando esta terrible coyuntura que estamos padeciendo todos los argentinos, para tratar de obtener algún tipo de rédito político".

LA CARTA COMPLETA

La historia de nuestro país nos ha demostrado que este tipo de actitudes solo conduce al fracaso, y si bien hoy quizás todas las acciones que se llevan adelante en el marco de la pandemia Covid-19 no alcancen, o parezcan insuficientes, se trabaja segundo a segundo consultando a los profesionales en la materia, ya que es algo nuevo para todos.

Las acciones llevadas en conjunto en el ámbito del AMBA, son el fiel reflejo que mancomunadamente, con diferencias se puede trabajar. Y es lo que humildemente también nosotros hacemos desde los distritos que nos toca conducir.

Hoy el Gobernador Axel Kicillof y todo su equipo de colaboradores, funcionarios y profesionales de la Salud trabajan incansablemente para palear esta crisis, y creemos necesario y conducente que aportemos nuestras ideas también desde el disenso, pero no la crítica estéril que tanto daño nos ha hecho a nuestra sociedad.

Durante la actual gestión, en consonancia con las definiciones del Gobierno nacional y en coordinación con los gobiernos municipales, se puso en condiciones un sistema de salud que se encontraba devastado, con una infraestructura edilicia en ruinas, deudas multimillonarias y hospitales en condiciones de ser utilizados desde el 2015 que, por decisión política de la ex gobernadora Vidal y del ex presidente Mauricio Macri, no estaban en funcionamiento.

Es por lo antes expuesto que exigimos a la Coalición Cívica–ARI prudencia y solidaridad, que dejen de poner palos en la rueda a la gestión provincial y se sumen a trabajar por las y los bonaerenses, que hoy más que nunca necesitan que su esfuerzo no sea en vano.

