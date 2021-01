Exclusivo: el Gobierno aplicará un toque de queda por 10 días en todo el país

Debido al incremento de contagios por coronavirus registrados en los últimos días, el Gobierno decidió un toque de queda por 10 días, al que denominará "cierre sanitario nocturno". El objetivo es impedir la nocturnidad y las reuniones sociales por ese lapso de tiempo y así bajar la cantidad de casos. Si no lo logra, se avanzará en una restricción total.

Según le informaron a El Destape, la Secretaría Legal y Técnica trabaja en la redacción del decreto con los detalles de esta medida que entrará en vigencia en los próximos días. A partir de su publicación la extensión de la medida será por 10 días. Los gobernadores apoyaron la decisión del presidente Alberto Fernández en la reunión virtual que mantuvieron este mediodía.

En el encuentro de hoy, también se acordó acotar los vuelos desde y hacia el exterior, limitar las reuniones sociales nuevamente hasta diez personas como máximo y que el uso del transporte público vuelva a ser únicamente para trabajadores esenciales.

Cabe recalcar que la última extensión del distanciamiento social es hasta el 31 de enero, pero la aceleración de los contagios y el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva alertó a la Casa Rosada y ya no quiere esperar más. En el caso de que la curva de contagios no se detenga. El consenso fue que se debían extremar las medidas de cuidado pero sin frenar la actividad económica ni malograr las vacaciones ni la temporada turística, clave para la recuperación de varias provincias. Sin embargo, Fernández les comunicó a los 24 mandatarios que avanzará en un cierre total si no funciona la medida.

Esta veda nocturna ya fue aplicada en varios países e incluso actualmente rige en algunas provincias argentinas como Chaco, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero. La intención del Gobierno es no frenar de golpe el aparato económico y por eso apelará al cese de la actividad nocturna.

Por qué el Gobierno aplicará el toque de queda

El último reporte difundido por el Ministerio de Salud terminó de convencer al Gobierno para aplicar una medida restrictiva. En las últimas 24 horas se confirmaron 13.441 nuevos casos de coronavirus en todo el país y el acumulado llegó a 1.676.171 contagios. Es el segundo día en la semana que el número de infectado supera los 13 mil y aumenta el alerta por la segunda ola de contagios que se viene.

En tanto, los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 698.763 tras confirmarse 5.419 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se informaron 1.491 nuevos casos y 11 muertos.