El Frente de Todos y Negri se cruzaron fuerte por la vacuna de Pfizer

Diputados y diputadas oficialistas acusaron al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio por querer anteponer las condiciones de Pfizer a la ley argentina. La respuesta del legislador radical.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, protagonizó un fuerte cruce con varios legisladores del Frente de Todos por la negociación con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19. El gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, negó "pedidos de pagos indebidos o intermediarios" en negociación con Argentina y aseguró que siguen las negociaciones con el Gobierno.

Asimismo, Vaquer reconoció que en la negociación "se ofrecieron 13,2 millones de dosis de vacunas de las cuales un millón se iban a entregar en diciembre del 2020, dos millones en el primer trimestre y cinco millones en el el segundo trimestre y el resto en el cuarto trimestre". Pero argumentó que la ley no es compatible las exigencias del laboratorio. "El dato llamativo es que dijo que NO fueron convocados por el Gobierno a participar de la confección de la ley. Quedó claro que el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca", marcó Negri.

El oficialismo estalló contra Negri y lo acusó de querer que Pfizer redacte leyes argentinas. La diputada Fernanda Vallejos cruzó a Negri por querer renunciar a la soberanía nacional ante las condiciones de la empresa farmacéutica estadounidense. “Negri pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas. Ya habíamos entendido por dónde se pasa Juntos por el Cambio la soberanía nacional cuando Patricia Bullrich ofreció entregarle las Malvinas al mismo laboratorio. Esto sólo lo reafirma, por si quedaban dudas”, sostuvo la legisladora en Twitter.

Este mediodía, Nicolás Vaquer, médico y gerente general de Pfizer Argentina, reconoció que la Ley de vacunas (Ley 27573) “no es compatible con los requisitos del contrato” debido a las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que propuso la farmacéutica estadounidense. De este modo, confirmó la necesidad de la empresa de tener una normativa distinta a la que rige para el resto de los laboratorios que han firmado contratos con el gobierno nacional. "A pesar de estas explicaciones, Negri mostró su disconformidad porque el gobierno no se haya sentado con Pfizer a redactar una ley en función de los intereses de este laboratorio", afirmó Vallejos.

En respuesta al dirigente radical, Vallejos concluyó: “Estoy respondiendo a lo que está dicho y escrito de TU puño y letra. Ese país, donde el gobierno "convoca" a multinacionales para escribir las leyes, o contrata a bufetes extranjeros, o acepta un papelito escrito por los buitres de la deuda... nunca más. Te mando un abrazo”.

La diputada del Frente de Todos Paula Penacca le dijo a Negri: "El diputado Negri parece no tener muy clara cuál es la tarea para la que el pueblo lo eligió: somos los diputados quienes hacemos las leyes, no los laboratorios". A ella se sumó el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien en El Destape Radio salió a cruzar al dirigente opositor y señaló que “lo de Negri es un disparate y demuestra que Cambiemos no está preocupado por las vacunas sino por los negocio de Pfizer”.

“En la exposición en el congreso quedó claro que no hubo pedido de coima o retorno”, sumó Moreau. En ese marco, remarcó que “es un fuerte golpe para Patricia Bullrich que le complica muchísimo las causas penales que le han iniciado el presidente y el ex ministro de salud”.

En El Destape Radio la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió a la reunión que hoy se desarrolló en el Congreso con la asistencia de representantes de laboratorios. “Como legisladores nacionales cuando hicimos una ley no la hicimos a medida ni de ningún laboratorio ni de ninguna empresa farmacéutica sino a medida de la demanda de la necesidad de la sociedad”, expresó la diputada.

Negri salió a responder las críticas citando una declaración del exministro Ginés González García en la que se refería a la ley que surgió para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. "El entonces ministro González García confesaba que se mandó una ley al Congreso para satisfacer a los laboratorios. ¿Y después soy el que pide que se legisle para un laboratorio?", señaló. Lo cierto es que González García en ningún momento señaló que se legisló para satisfacer a un laboratorio puntual.

Wado de Pedro criticó a Juntos por el Cambio

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó hoy que el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, pretenden "obstaculizar la llegada de vacunas" al país y consideró "triste" que ambos dirigentes "trabajen abiertamente contra la esperanza y la vida de los argentinos y las argentinas" que quieren "superar la pandemia" de coronavirus.



Así se pronunció De Pedro en una serie de posteos en su cuenta de la red social Twitter, luego de que el laboratorio Pfizer negara hoy en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas de esa empresa.



"El objetivo de @mauriciomacri y de @PatoBullrich es obstaculizar la llegada de vacunas para la Argentina. Es triste que trabajen abiertamente en contra de la esperanza y de la vida de los argentinos y las argentinas que queremos superar la pandemia", escribió De Pedro.



A modo de ejemplo, el ministro recordó que los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) "denunciaron coimas e irregularidades en las negociaciones con Pfizer" y, aunque fue "mentira", "embarraron la negociación".



"El laboratorio desmintió hoy en el Congreso que se hayan pedido pagos indebidos o intermediarios en las gestiones del Gobierno para adquirir esas vacunas. Llegaron a denunciar penalmente a (el presidente Alberto Fernández) @alferdez por 'envenenamiento' a partir de la negociación para adquirir la Sputnik V. Hoy está demostrado que es una de las vacunas más eficaces del mundo", resaltó.