En el séptimo Encuentro Nacional de Salud, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo presente con unndiscurso sobre la pandemia por coronavirus y los diferentes cambios que deberá afrontar el sistema sanitario de cara al futuro. Luego de la palabra de Daniel Gollán, ministro de salud y antes de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, expresó: "Estamos terminando un año que fue muy pero muy difícil para todos los argentinos y todas las argentinas. Que ya venían muy golpeados por la pandemia económica del macrismo y que bueno... Sufrieron algo inédito e inesperado: esta pandemia, que ha puesto al mundo patas para arriba".

Durante la reunión, también destacó el trabajo realizado desde el sistema sanitario: "Los trabajadores y las trabajadoras de la salud han hecho un esfuerzo sobrehumano en todo este tiempo, relegando a su familia, su vida personal y poniendo en riesgo, claramente, su propia salud para llevar adelante su tarea con compromiso". Y agregó: "Antes que nada, lo que quiero es agradecer este compromiso con el pueblo argentino y con la medicina porque en definitiva, cuando uno decide ser médico es también un compromiso con el juramente hipocrático. Tenemos mucho, pero mucho trabajo por delante, hay que seguir reconstruyendo un sistema de salud que quedó abandonado, que quedó a la deriva, luego de cuatro años de macrismo".

La vicepresidenta de la Nación también se refirió a las distintas modificaciones que deberá realizar el sistema en un futuro: "Se me ocurre que no tienen que ser parches o medidas parciales. Me parece que, después de la pandemia, es como que estamos ante otro mundo en materia sanitaria. Estamos ante otro país en materia sanitaria, por lo tanto las soluciones parciales o las soluciones que conocimos hasta ahora deben ser revisadas, reconceptualizadas y creo que también debemos imaginar algo muy diferente". Y propuso un "sistema nacional integrado de salud entre el sector público, el sector privado y el sector de las obras sociales".

Sobre este tema, Cristina Kirchner remarcó: "No les voy a contar a ustedes lo que ya todos y todas sabemos, que es la cantidad de recursos humanos y tecnológicos en materia de aparatología, de laboratorios, que tiene la República Argentina. Y de repente tenemos un sobredimensionamiento en determinadas áreas geográficas y la carencia en otras como esta pandemia nos mostró". Y manifestó: "Si de algo sirvió esta pandemia es para mostrarnos lo que hay que modificar, reformular y relanzar. Yo creo que no puede seguir esperando la construcción de una integración entre lo público y lo privado, que optimice los recursos porque los recursos que están destinados a la salud de la Argentina son muy fuertes. Creo que deben ser los más grandes de toda Latinoamérica, sin temor a equivocarme. Y sin embargo, tenemos deficiencias que obedecen, bueno, a un modelo económico concéntrico que también debe ser reformulado".

Para cerrar, Cristina Kirchner remarcó el trabajo realizado "en tiempo récord" y "a contrarreloj", remarcando la importancia del esfuerzo y responsabilidad de los dirigentes políticos y de la ciencia para "repensar la Argentina y su sistema sanitario". Mientras que sobre el final del discurso, sentenció: "En este marco quiero decirles que tenemos que seguir trabajando con el mismo compromiso social y militante de siempre. Y sobre todo, con mucho amor, por todos los hombres y todas las mujeres de nuestro pueblo".

Escuchá el discurso: