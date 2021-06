COVID en embarazadas: alarma por el aumento de la letalidad en personas gestantes

En 2021 ya fallecieron 33 personas gestantes o puérperas, 31 en sólo 58 días y va camino a convertirse en la primera causa de muerte materna del 2021 en la provincia. La importancia de la vacunación.

Hay un dato que alarma en la provincia de Buenos Aires: la letalidad por coronavirus en personas gestantes o puérperas triplica la de personas no gestantes del mismo grupo etario - de 15 a 49 años -, aumentó de forma abismal respecto a lo registrado en 2020 y podría convertirse en la primera causa de muerte materna del distrito. En lo que va del año, ya murieron 33 personas gestantes bonaerenses mientras que el año pasado fallecieron 12, lo que representa un aumento del 148% y que puede ser mayor dado que el 2021 aún se encuentra en curso y el período temporal pandémico es más corto. Según los datos reflejados por una vigilancia activa desde la llegada del COVID-19, también se registraron mayores complicaciones obstétricas y perinatales comparadas con las personas gestantes sin la enfermedad.

El COVID, la primera causa de muerte materna de la provincia de Buenos Aires

Con los datos manejados hasta el momento - incluyen 31 muertes en sólo 58 días durante este año -, "la causa de muerte por COVID-19 será la primera causa de muerte materna de la provincia para el año 2021", dice un informe oficial. Actualmente, las personas embarazadas con factores de riesgo preexistentes son prioritarias y quienes no los tienen sólo "gozan" de ella en los distritos en los que ya se inocula a la población en general. La inoculación es voluntaria, no obligatoria. Incluso, no se descarta - en caso de incluir a todas las personas gestantes dentro de ese grupo - avanzar con concientizaciones y brindar información.

Hasta ahora, todos los especialistas aseguran que la mortalidad sólo podrá bajarse con la vacunación y ese es el factor clave sobre el cual es necesario avanzar porque la letalidad por COVID-19 en personas gestantes o puérperas triplica a la letalidad de las personas no gestantes del mismo grupo etario (15 a 49 años). Mientras la letalidad acumulada para las personas gestantes o puérperas es de 0,59%, para el otro grupo es de 0,20%, según datos analizados hasta el 14 de junio de este año.

Según un informe originado por la Estrategia Integral de Vigilancia Activa de Personas Gestantes con COVID-19 de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya se registraron 211 casos de morbilidad severa (exposición al riesgo tras una complicación aguda grave durante el embarazo), en personas gestantes con una edad promedio de 30 años. El 41% de los casos corresponde a la franja etaria de 20 a 29 años y al momento del cuadro severo, el 37% de las mujeres registradas se encontraban cursando el tercer trimestre de embarazo y el 35% el puerperio, es decir que el 72% se encontraba finalizando la gestación o con la gesta finalizada. En relación a la presencia de comorbilidades el 43% no registraba ninguna. O sea, más de cuatro de cada diez no presentaban enfermedades inmunodepresoras.

El informe público estipula que el 39% presentó neumonía severa, el 30% requirió una cama de terapia intensiva y el 14% necesitó asistencia respiratoria mecánica. Además, el 2,4% presentó fallo multiorgánico y el 1,9% presentó trombosis. En relación al resultado del embarazo: el 13% de las mujeres con cuadros severos tuvo parto prematuro, el 6,6% fue muerte fetal y el 5,2% de estas mujeres falleció.

La Estrategia de Vigilancia Activa monitorea la mortalidad materna asociada al COVID-19, la morbilidad materna severa, la de personas recién nacidas y actualización continua de evidencia científica vinculada a estos aspectos. Según lo recopilado, hasta el 14 de junio se testearon más de 17.126 personas gestantes o puérperas con un porcentaje de positividad de 45% en la última semana. Hasta la fecha, se confirmaron 7.653 casos, 8.511 fueron descartados y 962 son sospechosos. Como con el universo poblacional en general, la positividad en personas gestantes o puérperas creció con los picos que sufrió la sociedad. A fines de agosto del año pasado hubo un máximo de 219 casos confirmados y al culminar mayo del 2021 se alcanzaron los 346 casos confirmados. Ambos fueron las, hasta ahora, cumbres de las montañas de infecciones.

Muertes maternas, del 2020 al 2021

El año pasado, primero de la pandemia del coronavirus en la Argentina, en seis meses fallecieron 12 personas gestantes o puérperas residentes de la provincia de Buenos Aires. A ellas se les sumó una más que no vivía en territorio bonaerense pero murió en él. Ese año, la tasa de letalidad fue del 0,33% y el grupo etario por década con mayor letalidad fue el que va de los 40 a los 49 años con una tasa del 1,53%, muy distante del grupo de entre 30 a 39 años, donde la tasa fue del 0,32%. La razón de muerte materna por COVID-19 fue de 0,06 cada 1.000 nacidos vivos, estipula el informe.

En lo que va del 2021 ya fallecieron 33 personas gestantes o puérperas residentes de la provincia y una no residente. De ellas, 31 muertes sucedieron tan sólo en 58 días y, con esos datos, "la causa de muerte por COVID-19 será la primera causa de muerte materna de la provincia para el año 2021". En comparación al año anterior, la tasa de letalidad llegó al 0,82%, un 148% más respecto del 2020 y el grupo etario más afectado continúa siendo el de 40 a 49 años, con una tasa del 1,9%, pero aumentó el que va de 30 a 39 años, llegando al 1,4%.

Además, este año se registró la primera muerte materna por coronavirus en adolescentes, en este caso de 18 años y, estimando los recién nacidos del año, a la fecha hay una razón de muerte materna por COVID-19 de 0,17 cada 1.000 nacidos vivos, lo que significa un aumento del 183% con respecto al año anterior.

Según la vigilancia activa de muertes maternas según residencia u ocurrencia, el 49% de las personas gestantes tenían 31 años o menos; el 67% estaba cursando el 3° trimestre, 26% el 2° trimestre y el 6% puerperio. De las personas gestantes o puérperas fallecidas, el 58% tenían una o más comorbilidades (obesidad, diabetes gestacional, asma, hipotiroidismo y enfermedad hipertensiva del embarazo). O sea, más de cuatro de cada diez no tenían factores de riesgo. En estos casos, el 84% de los partos fue por cesárea, el 42% prematuro y en el 19% de los casos hubo muerte fetal.