Chiche Duhalde pidió la renuncia de un ministro y el Gobierno la cruzó

La dirigente peronista Hilda Chiche Duhalde atacó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y pidió su renuncia. Sin embargo desde el Gobierno salieron a cruzarla fuerte. También hubo repudio de las organizaciones sociales.

“Si Arroyo no tiene huevos para pararse frente a estos personajes nefastos, que se vaya”, lanzó la ex senadora y compañera de vida del expresidente Eduardo Duhalde, de buena relación con el Gobierno del Frente de Todos.

Afirmó Duhalde que las organizaciones sociales “reparten los alimentos a su criterio, y dan las altas y las bajas (de los planes sociales)”. “No puedo estar de acuerdo con eso”, aseguró.

Desde el Gobierno le contestaron. Laura Berardo, Subsecretaria de Desarrollo Humano de esa cartera, escribió en sus redes sociales: "Muy excluyentes e inoportunas en un momento de emergencia como el impacto del COVID-19, son las palabras de la señora Chiche Duhalde".

Por su parte, el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Movimiento Evita, Gildo Onorato, también le respondió: "Estimada Chiche, haber estado en el Puente Pueyrredón no me llena de rencor, por el contrario, me hace valorar el diálogo y el encuentro para evitar que está nueva crisis vuelva a llevarse la vida de nuestros hermanos y hermanas por una violencia que ya no toleramos".

Y también Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de la Economía Social, salió a contestarle a través de un comunicado de prensa. “Quiero decirle a la señora Duhalde que los movimientos sociales estamos conformados por la experiencia histórica que significó la militancia social de las manzaneras. Y que estas son épocas en que las que estas organizaciones estamos poniendo el cuerpo cada día. Ya sufrimos casi una decena de militantes sociales fallecidos y otro tantos están con respirador”, apuntó.

“La crítica de la señora Duhalde es cuanto menos muy desafortunada, siendo que ella es solo una espectadora de la pandemia, mientras nosotros ponemos el hombro y muchas vidas para sacar el país adelante. Es una pena que no comprenda, como ya lo explicó el presidente Fernández, que los movimientos sociales son parte de la solución y no el problema”, expresó Menéndez.