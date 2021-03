El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación a causa de las cifras de contagiados por coronavirus en las últimas semanas. Si bien dejó en claro que los casi 13 mil infectados en el reporte del pasado viernes se trataron de "una serie de datos de días anteriores", los números siguen creciendo y preocupando a las autoridades del país. Por esa razón, se tomaron diversas decisiones y se llevarán adelante nuevas restricciones durante la próxima semana.

En diálogo con Sobredosis de TV, por C5N, el máximo mandatario expresó: "Lo que venimos notando desde hace una semana es que se da un crecimiento sostenido. No abrupto, pero sostenido". Y repasó las medidas tomadas hasta el momento: "Hicimos más ajustes sobre las salidas de Argentina. Reducimos el número de vuelos, le pusimos una serie de compromisos a los que viajan para que a su regreso se sometan a un test y se hagan cargo del costo. Además, si llegan a dar positivo se tienen que quedar haciendo el cuidado respectivo en la Ciudad de Buenos Aires. No pueden, contagiados, subirse a un micro y un avión para llegar a sus ciudades en el interior".

Sobre este tema, Alberto Fernández avisó: "Estuve con Carla (Vizzotti) en la reunión con el embajador de la India y mañana voy a tener una reunión con ella, con Santiago (Cafiero) y Wado (de Pedro) porque vamos a proponer una serie de medidas en la semana para cuidarnos, para profundizar el cuidado y tratar de minimizar al máximo la circulación". Y avisó: "Estamos en un problema, están creciendo los números, estamos cerca de la segunda ola".

Además el presidente remarcó que todos los países de la región atraviesan la segunda ole y aclaró que "las restricciones que proponemos tienen que ver con bajar la circulación en general, tratar de que la administración pública trabaje a distancia, que no tengan que ir desde sus casas al trabajo". De todas formas, remarcó: "No es volver a un aislamiento estricto. Es llamarle la atención a la gente, estamos en un problema. Yo estoy muy agradecido a la gente porque nos han entendido la vez pasada con el discurso que di, explicando los problemas que teníamos de aumento de casos y de dificultades para acceder a la vacuna en tiempo y forma. Nos acompañaron y les pido que sigan actuando igual, el problema no lo tenemos resuelto".