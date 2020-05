Aguinaldo 2020: advertencia de la CGT por el cobro en medio de la crisis económica por la pandemia

El secretario genaral de la CGT, Héctor Daer, reconoció y lamentó los despidos y suspensiones que están teniendo lugar durante la pandemia pero aseguró que el aguinaldo no está en debate y que se tiene que pagar normalmente, como cada seis meses.

Daer aseguró no saber cuántos despidos se efectivizaron en la actualidad y que recién podrán dar cuenta del análisis en un mes. No obstante, aseguró que "el aguinaldo es el aguinaldo, no está en debate. Eso se tiene que pagar".

Sin embargo, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, manifestó que en la central obrera están "preocupados por la desocupación que se viene y por el nivel de empleo" de cara a la postpandemia. De todos modos, volvió a defender el pacto con la UIA para el pago al menos el 70 % de los sueldos para trabajadores suspendidios por la pandemia (una reducción salarial del 30%), al afirmar que "fue para proteger el empleo". Hoy se conoció que ese acuerdo fue prolongado.

Pese al escenario, Daer reivindicó el aislamiento social obligatorio como la estrategia sanitaria necesaria para prevenir la propagación del coronavirus. Aseguró que si no se hubiera hecho, el país estaría "como Estados Unidos o Brasil", consignó la agencia Noticias Argentinas. Al respecto, analizó que "a los (países) que priorizaron la economía les fue mucho peor que a los que priorizaron la salud".

El titular de la CGT analizó la reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y detalló que se puso sobre la mesa "la necesidad de construir un espacio más permanente de decisión para ver cómo se va a responder cuando empiece a terminar la pandemia".