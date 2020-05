Yasky: "Hablar de recorte de salarios es el lenguaje del macrismo"

El secretario General de la CTA, Hugo Yasky, cruzó a la CGT por el acuerdo que firmó con empresarios de a UIA para que se le recorte el salario a los trabajadores hasta un 25% si están suspendidos y cuestionó que “la comunicación de ese acuerdo fue pésima, predominó la posición empresaria”.

“Nosotros no avalamos el acuerdo entre la CGT y la UIA. No fuimos convocados y no participamos del acuerdo entre la CGT y la UIA, y eso que representamos muchos trabajadores de esas ramas”, criticó el dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio y reclamó que “hay que garantizar los trabajos y ni bien se restablezca la normalidad que vuelvan a pagar los salarios en la totalidad".

El diputado, en tanto, apuntó que “el coronavirus la cambió la vida a todo el mundo” y reflexionó: “Hoy era un día en que los sindicatos convocamos a marchas, actos, que va a ser distinto". “Esperamos que no volvamos a la normalidad luego del coronavirus como se salió de todas las crisis, pagando los platos rotos los trabajadores”, advirtió.

Asimismo, Yasky valoró que “el Gobierno está sosteniendo políticas de ayuda a las pymes, parte de los salarios, el ingreso de emergencia” por cual disparó que “en ese contexto hablar de recorte de salarios es el lenguaje del macrismo".

“Estamos hablando de sostener el empleo hasta que se recupere la actividad y eso no figura en el acuerdo CGT-UIA y así como está planteado, lamentablemente el acuerdo CGT-UIA es la versión que quieren los empresarios”, aseveró el conductor de la CTA.

En ese punto, instó: “Creo que el reparto de las ganancias empresariales es parte de la discusión que tenemos que dar a futuro” y sostuvo que “hay que empezar a discutir cómo se va a una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más”.

“Hoy en Argentina pagan más impuestos los humildes y la clase media. Tenemos que discutir un nuevo sistema financiero, todavía tenemos vigente la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura, de Martinez de Hoz”, sentenció.