A contrarreloj, la oposición negocia para garantizar el quórum y los votos en Diputados

La oposición en la Cámara de Diputados se prepara para un super miércoles en el que se pondrá en tensión la disputa por la agenda política. De un lado, la sesión convocada para las 12 del mediodía en la que se buscará comprometer a las comisiones para avanzar con los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad. Por el otro, el Gobierno buscará sostener el interés público por las Islas Malvinas y daría a conocer la serie de proyectos anunciados el jueves por Cadena Nacional.

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Por estas horas el conglomerado opositor trabaja para solidificar el quórum y llegar al recinto con las suficientes voluntades para avanzar con el temario aprobado con 133 votos. La clave vuelve a estar en los gobernadores, que no atraviesan el mejor momento con el Gobierno y que además ven que el problema de los ciudadanos en mora golpea sus índices de imagen a nivel local.

El viernes, antes de la llegada de Milei a la cumbre del IAEF en Misiones, varios gobernadores de dieron cita para conversar sobre estos temas. Estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). De ese grupo depende buena parte del quórum.

“Están haciendo todo lo que pueden para bajar la sesión. Hay más quórum para prorrogar la emergencia en discapacidad que por endeudamiento. En el gobierno no quieren la foto de la sesión porque nuevamente se reúne la oposición en contra del gobierno y volvieron a perder el manejo de la Cámara. Están muy preocupados en no mostrar eso”, confesó una diputada del peronismo.

“Estamos medio justos. Provincias Unidas puso su compromiso de bajar la mayoría, una parte de Salta también. Se está trabajando para que se sumen todos los salteños. Misiones y Catamarca también nos indican que dan quórum todos. Hay que ver Neuquén y Tucumán que está más difícil y sí Sáenz nos presta a alguien más”, reveló un diputado a cargo del poroteo. Las cuentas dan entre los 129 necesarios y 131.

La primera estrategia libertaria de mostrar movimiento en las comisiones para anular la sesión fracasó. “Es medio raro porque convocaron a una sola comisión y es informativa. Hay proyectos que tienen giros a 8 comisiones. El cronograma que dio el oficialismo de la comisión era solo en Finanzas hasta diciembre y sin fecha de dictamen. Nosotros pretendemos unificar los giros en endeudamiento. Va a ser muy complejo lograr una síntesis de todos los proyectos”, confesó un justicialista.

Mientras tanto, se aguarda el contenido de los proyectos que crean el Consejo de Seguridad y que ingresaron a la cámara baja el mismo miércoles. En la oposición ya alertan por las facultades delegadas que puedan llegar a incluir el texto y las confusiones entre defensa y seguridad nacional que estuvieron bien separadas en la historia democrática argentina.

El peronismo tiene un paquete de leyes que ya fueron presentadas en base a las omisiones de Javier Milei durante su cadena nacional. "Vamos a esperar al contenido de los proyectos del Gobierno. Pero tenemos muchos textos presentados. Tienen que ver con la pesca ilegal, con ciencia y tecnología en el Atlántico Sur y la Antártida, con la base naval integrada, con rechazos y repudios a las empresas de Sea Lion. También cuestionamientos de por qué no activan el Consejo Nacional de Malvinas, por qué no activan la formación obligatoria sobre Malvinas”, enumeraron en el Justicialismo.

En esa línea el diputado Guillermo Michel desafió a la Cancillería a que “impulse la denuncia del convenio con doble imposición del Reino Unido que le da beneficios fiscales a las empresas inglesas que tienen ganancias en Argentina”. Aseguró que solo requiere una resolución sin pasar por el Congreso.