Victoria Villarruel podría convocar a una sesión para el 28 de noviembre.

El Congreso se encamina a las últimas dos semanas de sesiones ordinarias y Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado, no muestra apuro en convocar a una sesión, ante la falta de urgencias del Gobierno nacional en cuanto a leyes que tengan dictamen en la Cámara Alta. Mientras tanto, Unión por la Patria (UP) espera una convocatoria para que se incluya en el temario el rechazo al decreto 846/24, que elimina la obligación de que el Congreso tenga que autorizar una reestructuración de deuda en dólares.

Esta semana posiblemente no haya sesión en el Senado, que no tiene votación en el recinto desde hace casi dos meses. Sin embargo, Villarruel sí podría convocar a los senadores para el jueves 28 de noviembre, un día después del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y dos días antes del fin de las sesiones ordinarias del 2024. Sin embargo, desde el entorno de la Vicepresidenta ponen paños fríos respecto a la fecha de la sesión, sobre la que no hay muchas precisiones aún. "Depende de las necesidades que plantee el Ejecutivo y los acuerdos que se alcancen para conseguirlos", explicaron a El Destape.

En la sesión del 28 se tratarían los temas pendientes en el Senado, entre los que aparecen la ley antimafias, los pliegos de jueces que envió el Gobierno nacional, la ley de regularización y entregas de armas de fuego y distintos proyectos de resolución útiles para los senadores en las provincias, entre otros. Esto, claro está, "si Victoria abre las puertas del recinto", como remarcó una fuente del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

De los proyectos pendientes, solamente el de ley antimafias es prioridad para un sector del Gabinete, como es el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El mismo agrava las penas de hasta 8 a 20 años de prisión por pertenecer a una asociación ilícita dedicada a los delitos de tráfico de estupefacientes, pornografía infantil, lavado de activos, homicidios, lesiones, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos. También podría ser prioridad para el Ejecutivo Ficha Limpia en caso de que la Cámara de Diputados lo aprobara este miércoles, pero por los procedimientos necesarios no dan los tiempos para que se trate en sesiones ordinarias en el Senado: solamente aceleraría su tratamiento que el presidente Javier Milei prorrogue las ordinarias o llame a extraordinarias y lo incluya en el temario.

El DNU sobre reestructuración de deuda, la prioridad de UP

Algo que podría cambiar el panorama del Gobierno durante los meses sin Congreso sería un rechazo de ambas cámaras al decreto 846/24: se espera que Diputados lo trate el miércoles y los senadores de UP intentarán sumarlo a la lista de proyectos a tratar cuando la presidenta del Senado decida convocar a una sesión. Como ya pasó el plazo en que la Comisión Bicameral de DNU debió haberlo tratado, los integrantes de las dos cámaras pueden pedir que se trate en la suya, independientemente de lo que pase en la otra; eso sí, se necesita el doble rechazo para que el decreto quede anulado.

"Los números pueden estar", contaron a El Destape desde el interbloque de UP, que cuenta con 33 legisladores pero podría sumar apoyo de otras bancadas para llegar a los 37 necesarios. Los senadores del interbloque peronista están convocados a estar en la Ciudad de Buenos Aires esta semana, por lo que estarán "a tiro" para incluir el rechazo al DNU apenas tengan la posibilidad.

Con el rechazo de ambas cámaras al DNU, UP busca sumarse un poroto legislativo y, además, evitar que el Gobierno tenga la herramienta que plantea el decreto firmado en septiembre durante los tres meses en que el parlamento no va a sesionar. Sin apuro por algún proyecto en particular, como sí lo mostró cuando se trató la ley bases, el Gobierno duerme la actividad de las Cámaras y muestra desinterés hasta para convocar a sesiones extraordinarias, algo insólito en caso de que no se apruebe el Presupuesto 2025 presentado por el Presidente ante los legisladores nacionales.