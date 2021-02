Segundo test a Menna dio negativo y llevó tranquilidad en Diputados

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, incluido el presidente del interbloque, Mario Negri, tuvo que retirarse del recinto y aislarse ante una información según la cual el legislador radical Gustavo Menna había dado positivo en coronavirus, pero todos pudieron volver a sus bancas minutos después, cuando se comprobó que un segundo test había arrojado resultado negativo. Menna ya había contraído anteriormente el coronavirus y había sido dado de alta.



“Quiero decirle a los colegas, sin que incurra en ningún tipo de pánico, sino con el interés de traer tranquilidad, que un colega nuestro, de nuestro bloque, que fue dado de alta hace diez días porque tuvo Covid ha dado positivo", sostuvo Negri al confirmar la noticia en el recinto, mientras se desarrollaba la sesión. Menna viajó desde Chubut hacia Buenos Aires con el alta epidemiológica, pero al realizase el test de saliva en la Cámara de Diputados, como establece el protocolo, el resultado le dio positivo.

Los diputados tomaron esa decisión luego de haber compartido ayer una reunión con Menna en la Mesa del Interbloque de JxC por el proyecto de ley de Boleta Única de Papel.



Más tarde, fue el Director Médico de la Cámara de Diputados, Marcelo Halac, quien informó, sin mencionar al diputado, que "la persona que dio positivo ya tuvo la Covid-19 y eso refleja fragmentos residuales que no lo convierten en una persona que transmite la enfermedad".



Tras pedir a los diputados que "respeten el distanciamiento en las reuniones", Halac reveló que, ante esa situación, mantuvo contactos con la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para analizar la situación. Precisó que, tras el resultado negativo de una nueva muestra realizada al diputado, informó a los legisladores de Juntos por el Cambio que se habían retirado del recinto a sus despachos "por prevención" que no era "necesario mantener el aislamiento profiláctico" y podían volver a la sesión.



Luego de ese informe, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que "habiéndose levantado las causales del aislamiento", los diputados de Juntos por el Cambio "están habilitados a volver al recinto".

La situación reavivó la discusión entre los diputados por las sesiones remotas cuando el riojano del Frente de Todos, Sergio Casas, recordó que se había saludado el día anterior con Menna y que esa situación ponía “en riesgo” a todos los legisladores. Casas indicó que “sería bueno que hasta tanto pase esta situación ver de lograr una autorización para que se pueda funcionar de manera remota. Lo dejo planteado para que no incurramos en estas cuestiones que pueden tener sus consecuencias”.



A su turno, el diputado del PRO Fernando Iglesias pidió continuar con las sesiones presenciales y se preguntó: “¿No hubo contagios entre los camioneros, las cajeras de los supermercados? Estoy cansado”.



Luego, el diputado Carlos Heller le solicitó al presidente de la Cámara iniciar las gestiones “para que seamos incluidos entre los trabajadores esenciales y podamos acceder a las vacunas lo más pronto posible". "Si todos nos vacunáramos, y nos damos las dos dosis que corresponden, en el término de 40 días estaríamos con el problema resuelto y la virtualidad dejaría de ser una necesidad”, aseveró Heller. Pero el diputado del PRO Waldo Wolff rechazó ese planteo de Heller y advirtió que “los políticos que no estamos en el grupo de riesgo no tenemos que tener ventaja”.

Télam.