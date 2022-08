Con la ausencia de la oposición, el Senado dictaminó sobre el pliego de Scioli como embajador

En su exposición, Scioli dijo que en la nueva etapa buscará afianzar un acuerdo estratégico de integración entre Argentina y Brasil.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó este jueves que en su nueva etapa como representante ante ese país buscará afianzar "un acuerdo estratégico de integración", durante una audiencia en el Senado en la que se firmó dictamen para aprobar nuevamente su pliego. Scioli dijo a los senadores de la comisión de Acuerdos que la meta será buscar "puntos de interés común más allá de las diferencias ideológicas y políticas entre nuestros gobiernos".

El embajador sostuvo que se logró "terminar el año pasado con superávit comercial" en el vínculo con ese país, tras recordar que durante 15 años el déficit comercial que Argentina tuvo con Brasil fue de 52 millones de dólares. Scioli señaló además que se consiguió evitar una ruptura en el Mercosur. "Se insistía en desarticular acuerdos básicos del Mercosur y esto tensó y puso en riesgo muy alto la ruptura y la relación bilateral", dijo.

"Hubo que hacer un arduo trabajo para evitar esa posibilidad", subrayó. Scioli recordó además que la primera etapa de su gestión en Brasil, pausada recientemente con su breve paso por el gabinete nacional, estuvo marcada por "reconstruir las relaciones", debido a que Brasil dejó de ser el primer socio comercial de Argentina. "A partir de mi llegada a Brasil hace más de dos años me puse el objetivo pensando lo mejor para nuestro país darle a la embajada darle fuerte impronta comercial y ejecutiva", agregó.

Asimismo informó que "la industria automotriz es el cincuenta por ciento del comercio bilateral" y que "recientemente se concretó la provisión de energía, lo cual significó para Argentina un ahorro de 200 millones de dólares y la posibilidad de, esos barcos que habíamos comprado, revenderlos como utilidad". El objetivo para esta próxima etapa, adelantó, es "llegar a un acuerdo estratégico integral de integración con Brasil" y detalló que "esto significa integración financiera, integración energética, integración en infraestructura, integración industrial, integración agroalimentaria, viene la electro movilidad, integración turística".

El pliego del embajador fue respaldado por los miembros del Frente de Todos (FdT) pero no de la bancada de Juntos por el Cambio (JxC), que no se presentó a la audiencia. La nominación quedó en condiciones no obstante de ser tratada en la próxima sesión del Senado.

Con información de Télam