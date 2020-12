Quiénes son los diputados que cambiaron su voto a favor del aborto legal

Desde el 2018 se puso en el debate público la problemática que representan los abortos clandestinos para la salud pública. El debate fue de cara a la sociedad y este jueves, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se toma revancha en Diputados. En ese marco, cinco legisladores cambiaron su voto a favor del aborto legal: Flavia Morales (Misiones), Mario Leito (Tucumán), Ricardo Daives (Santiago del Estero), Francisco Guevara (San Juan) y Julio Ferreyra (Jujuy).

La diputada del Frente para la Concordia por Misiones recopiló: "Las numerosas exposiciones de especialidad que hemos escuchado, no de esta semana sino desde el 2018, se desprende la necesidad de la existencia de una regulación que el Estado tiene que estar presente y la principal prioridad debe ser la educación sexual integral". "Desde la votación del 2018 hasta hoy he reflexionado y analizado que acá no se trata de hablar en primera persona, no se trata de lo que yo piense sino de lo que hay afuera y en pandemia siguieron sucediendo las practicas clandestinas", replicó.

"Es un tema complejo, pero he entendido que debemos optar entre la existencia de una regulación o dejar que las cosas queden en el mismo lugar. Es el Estado el que debe regular. Asimismo conforme, amo la vida y estoy a favor de la vida y yo no quiero matar a nadie. Por eso, decido acompañar y votar a favor", sentenció.

A su turno, Leito aseveró: "Yo siempre estuve a favor de la vida y voy a estar a favor de la vida y tengo una formación profundamente católica, pero hoy tengo la obligación de tener una mirada totalmente distinta, de tener la posibilidad de poder tratar y resolver esos enormes problemas que existe en la sociedad". "Es necesario que legislemos con ,muchísima claridad y hay un sector que viene pidiendo respuesta y viene a conquistar derechos y no es otra cosa que una norma que le de a posibilidad de que manera igualitaria puedan acceder a la salud y tener autonomía para poder resolver la cuestión como ella quiera hacerlo", reclamó.

"Vengo de una familia profundamente cristina, me forme en colegios religioso, pero tengo la obligación de tener una mirada mas allá, formo parte de un movimiento nacional y popular en la cual la justicia social es una de las banderas que hemos enarbolado siempre. La biblia no puede ser la única respuesta que le demos a las mujeres que tomaron la decisión de interrumpir su embarazo", recriminó y afirmó su voto a favor.

A su turno, Ferreyra enfatizó: "Analicé que la legalización del aborto no obliga a las mujeres que están en contra a hacerlo, pero no legalizarlo si se limita a las mujeres pobres y las pone en manos de inescrupulosos, por eso voto a favor".