Por un error, se demorará la aprobación del Presupuesto 2021

El Senado trata esta tarde el proyecto de Presupuesto 2021, pero el oficialismo informó que se deberá incorporar una planilla sobre obra pública que no fue incluida en el archivo digital y ello obligaría a devolverlo a la Cámara de Diputados. Así lo indicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), al brindar su informe inicial del proyecto y precisar que la Cámara de Diputados envió una nota aclaratoria al Senado sobre este tema.

El oficialismo notó el error horas antes de la sesión y la situación preocupó a todos, especialmente a los gobernadores, por ser las provincias las principales interesadas en las planillas con detalle de obra pública que siempre se anexan al presupuesto anual.

Según explicaron desde el Congreso a El Destape, "son once páginas de obras que se sumaron a último momento". Si bien dan por descartado que el presupuesto hoy se convierte en ley, no se promulgará hasta que Diputados incorpore ese faltante. Si bien puede rechazarlo, en el Frente de Todos aseguran que eso no ocurrirá porque se trata de obras para las provincias, algo muy anhelado por los gobernadores y a lo que los diputados difícilmente se opongan. Y agregaron sobre la sesión de hoy: "Tienen que dictaminar, incorporarlo a la orden del día y luego al recinto. Es el proceso típico parlamentario, pero solo es una incorporación de once hojas".

El senador cordobés explicó "en la remisión del archivo digital" del proyecto "se detectó la presencia de saltos de página y cortes que truncaron la precisión detallada de montos totales y la omisión de determinadas obras de la planilla anexa". "Cabe aclarar que al ser un error en la carga del documento esta situación no afecta al total del proyecto", subrayó Caserio, pero señaló que igualmente "resulta necesario incorporar estas planillas y posteriormente el texto sea devuelto a la Cámara de Diputados".

En este sentido, el senador oficialista por Córdoba sostuvo que la Cámara baja "tendrá que hacer una breve sesión para ratificar este presupuesto". Tras la lectura de la nota remitida por la Secretaría de Hacienda, Caserio resumió: "Se hizo todo como corresponde, se subió a la web, estas planillas figuraron siempre en la página del Ministerio de Economía, fueron leídas en la Comisión de Presupuesto pero no ingresaron en el texto digital".

El error fue puesto de relieve por el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, quien en medio de sus críticas al proyecto expresó: "Hay planillas que faltan, fe de erratas. Esas son las consecuencias de un mal proceso presupuestario". No obstante, la bancada opositora ratificó su decisión de abstenerse y votar en contra solo algunos artículos, como una forma de acompañamiento al Presupuesto 2021 en el marco de las negociaciones que encara el Gobierno con el FMI.