Funcionarios nacionales fueron a Diputados a apoyar el aborto legal

El debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue seguida de cerca por ministros nacionales, que se acercaron al Congreso y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Hubo reunión en el Salón de Honor del Congreso de la Nación entre el mandatario legislativo con los funcionarios Ginés González García, de la cartera de Salud; también estuvo Eli Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; y la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

También estuvieron presentes en el Congreso la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el diputado Pablo Yedlin, que fue parte de la reunión entre los ministros y funcionarios nacionales con Massa.

El ministro de Salud de la Nación presente manifestó que la aprobación de la Ley “va a ser un gran avance para la salud pública y para la igualdad. También es una cuestión de Justicia Social muy fuerte, porque cuando apareció el acceso a medicamentos para este propósito apareció una barrera económica y social. No es lo mismo lo que pasa con una persona que va a una farmacia, gasta una cantidad importante y compra los medicamentos, que la que no puede porque no sabe o no tiene dinero”.

En cuanto al debate que se está realizando, el ministro Ginés González García aseguró que: “es un proyecto largamente querido. Todos los que estamos en salud pública decimos que es una cuestión vinculada a la previsión. La idea de esta ley es prevenir que no sucedan muertes e internaciones innecesarias". Agregó el funcionario: "Este proyecto que trabajamos hace mucho tiempo expresa esto. Tiene que ver con el derecho de las personas, particularmente el derecho de las mujeres”.

“Este tema ha tenido un muy buen debate y ha habido una maduración de esta cuestión. Este tipo de legislación tiene que acompañar al desarrollo de las sociedades. Hoy en día nuestra sociedad está mucho más madura y quiere trabajar sobre las cuestiones que son evitables.”, cerró González García