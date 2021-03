El Senado trata los pliegos de 20 jueces

El Senado inició una sesión en la que tratará una veintena de pliegos de candidatos a jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destaca el de Roberto Boico, ex abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.



El primer debate ordinario del año comenzó a las 14.10 y el primer tema que se debatió y se aprobó fue la prórroga por 60 días de las sesiones mixtas que rigen desde que avanzó en el país la pandemia de coronavirus.



Si bien durante la última reunión de la Comisión de Acuerdos en la que los senadores evaluaron a los candidatos no hubo objeciones a ninguno de ellos, a la hora de la votación en el recinto la oposición podría discutir el pliego de Boico, aunque el Frente de Todos cuenta con mayoría suficiente para aprobar

todos los nombramientos.



Boico fue abogado de la actual vicepresidenta en la causa que se abrió en su contra por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y se desempeñó durante poco menos de un año en la Cámara de Casación Penal.



El letrado fue propuesto por el Poder Ejecutivo como vocal de la Cámara Federal porteña, tribunal en el que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuestionados por el oficialismo y cuya continuidad quedó sujeta a la realización de un concurso por decisión de la Corte Suprema de Justicia.



Ambos jueces son objetados por el Frente de Todos debido a que su designación se realizó por el mecanismo de traslado y sin acuerdo del Senado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.



Además, el Senado tratará en la sesión de este jueves otros 21 pliegos judiciales entre los que se encuentra el de Eduardo Di Lorenzo, ex juez subrogante en el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora y aspirante a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.